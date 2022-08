Cristiano Ronaldo désespéré au mercato, le PSG est dans le coup

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

A la recherche d'un club pour cette saison, Cristiano Ronaldo se dirige vers Naples, qui est intéressé. Le PSG a toutefois son mot à dire.

Totalement muet mais bien présent à l’entrainement du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo a donné comme mission à son agent de lui trouver un club qui convient à ses ambitions au mercato. Ce n’est plus le cas de MU, qui n’est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, une compétition jugée comme vitale par CR7 pour la suite, et probablement la fin de sa carrière. Marquer des buts, jouer des matchs à gros enjeux et soulever des trophées, voilà ce qui motive le Portugais. Mais malgré son énorme palmarès et sa forme toujours étincelante, Cristiano Ronaldo a du mal à se trouver une porte de sortie. Jorge Mendes se démène, et les échecs se multiplient. Néanmoins, une porte vient de s’ouvrir et pour le moment, le clan CR7 s’engouffre dedans.

Naples veut Cristiano Ronaldo

Il s’agit de Naples, qui rêve de réaliser un gros coup pour finir son mercato. Surtout quand on voit la poule dans laquelle les Italiens sont tombés en Ligue des Champions, avec l’Ajax Amsterdam, les Glasgow Rangers et Liverpool. De quoi faire saliver un Cristiano Ronaldo qui se verrait bien chez les Napolitains, une destination qui lui convient pour le prestige, l’ambiance et les ambitions, à en croire la presse italienne. L’intérêt est en tout cas réciproque, affirme le journaliste italien Antonello Viola, pour qui Naples rêve de réaliser un coup à plusieurs bandes. En effet, le départ de Victor Osimhen semblait jusqu’à présent nécessaire pour avoir les fonds afin de s’offrir CR7. Mais ce ne serait plus le cas car les négocations avec le PSG avancent pour Fabian Ruiz, et qu’un gros chèque de 25 ME est espéré par Aurélio De Laurentiis de la part du club français.

Fabian Ruiz enfin au PSG ?

💣 Il #Napoli rimane fortemente interessato a Cristiano #Ronaldo, e se vende #FabianRuiz non ha più bisogno di cedere #Osimhen. L’altra e unica opzione per il futuro del portoghese è l’#OM, sfida serrata. #CR7 vorrebbe tornare in #Italia per una questione di sponsor e prestigio. https://t.co/OVlY3pKtAT — Antonello Viola (@AntonelloTV) August 26, 2022

Cette manne financière serait jugée suffisante pour se permettre de financier l’arrivée de Cristiano Ronaldo, même s’il faudra pour cela que le Portugais se libère de son contrat actuel avec Manchester United. Et pour le moment, le club anglais ne joue pas vraiment ce jeu, estimant que son ailier n’est tout simplement pas sur la liste des transferts, et que les Red Devils comptent sur Cristiano Ronaldo cette saison. Rien n’est encore fait, mais le PSG pourrait au moins offrir la surface financière pour permettre à Naples de faire cette folie, tout en recrutant enfin un Fabian Ruiz qui peine à arriver à Paris ces dernières semaines.