Clash Lucas Hernandez-Bayern Munich, le PSG est dans le coup

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG travaille Luca Hernandez au corps en vue d'un recrutement cet été et cela fonctionne. Les discussions pour une prolongation stagne avec le Bayern Munich, qui perd patience et passe aux menaces.

La situation se tend au Bayern Munich en ce qui concerne l’avenir de Lucas Hernandez. L’international français sort d’une saison forcément compliquée avec sa grave blessure au genou subie à la Coupe du monde avec les Bleus. Cela n’a pas aidé à avancer les discussions pour sa prolongation pour celui qui est la recrue la plus chère de l’histoire du club allemand avec les 80 millions d’euros pour le faire venir de l’Atlético Madrid en 2020. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le défenseur tricolore avait débuté des négociations mais tout s’est brutalement arrêté. La raison est évidente pour le média Sports Zone, c’est l’apparition du PSG comme club candidat à sa venue pour le prochain mercato.

Le Bayern Munich sort le coup de pression

⚡️FLASH ZONE ⚽️



▫️« Un pas supplémentaire » a été franchi entre le PSG et Lucas Hernandez.



▫️Le français a mis en stand by sa prolongation au Bayern pour Paris.



▫️Le Bayern refuse de démarrer la saison prochaine avec Lucas si il n’a pas prolongé. C’est soit une vente, soit… pic.twitter.com/HrsqyinRdW — SPORTS ZONE (@SportsZone__) May 18, 2023

Le club de la capitale s’est rapproché de Lucas Hernandez en vue d’une arrivée cet été, sachant que c’était déjà le cas la saison passée si jamais Presnel Kimpembe avait quitté le Paris SG. Résultat, le défenseur a mis en pause ses discussions avec le Bayern, ce qui a eu le don d’agacer le club allemand. Ce dernier est passé aux menaces. Soit le gaucher prolonge cet été, soit il sera vendu, il n’y aura donc pas de situation indécise beaucoup plus longtemps. Au PSG désormais de passer à l’action s’il veut le récupérer cet été, même s’il faudra pour cela débourser certainement 50 millions d’euros. Mais la fenêtre de tir est là et elle correspond aussi à un recrutement voulu à Paris, à savoir des joueurs français, qui ont aussi de l’expérience en Ligue des Champions, sans être non plus en fin de carrière. Une recrue qui a en tout cas du sens, et qui étoffera une défense avec un joueur polyvalent, capable de compléter une charnière qui verra déjà le renfort de Milan Skriniar se poser cet été.