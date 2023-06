City surenchérit pour Bernardo Silva, le PSG et l'Arabie saoudite en danger

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Alors que Bernardo Silva est annoncé partant cet été avec une énorme proposition salariale saoudienne, Manchester City n'a pas dit son dernier mot. Financièrement comme sportivement, les Citizens continuent de mettre la pression sur leur Portugais.

On est presque devant une guerre du Golfe au mercato. Emirats Arabes Unis (Manchester City), Qatar (PSG) et Arabie saoudite (Al Hilal) se battent pour avoir la propriété exclusive de Bernardo Silva la saison prochaine. Le milieu portugais était annoncé partant vers le PSG au départ, lui qui vient de passer six ans à Manchester City avec une ligue des champions glanée récemment. A Paris, il peut retrouver son mentor Luis Campos. Toutefois, c'est une montagne de billets qui l'attend à Al Hilal. La formation saoudienne lui promet un salaire annuel de plus de 87 millions d'euros. De quoi le faire réfléchir alors que son intention de changer d'air est bien réelle.

Man City joue sa dernière carte pour Bernardo Silva

Malgré sa puissance financière et surtout sportive, Manchester City paraît presque démuni dans le dossier. Mais c'est mal connaître le club mancunien, fortement attaché à son joueur. Pep Guardiola n'a jamais tarit d'éloges pour le Portugais. « C'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai entraînés dans ma vie. Il est spécial », a t-il récemment lâché. Le technicien espagnol pousse pour que Bernardo Silva reste citizen et son club se met au diapason.

[🚨🌕] NEW: #ManCity have offered to improve Bernardo Silva’s contract in an attempt to retain the player.



[@DuncanCastles] pic.twitter.com/pJwsO3bDYN — City Zone (@City_Zone_) June 24, 2023

Selon les informations du Times, City a fait une nouvelle proposition de contrat au joueur avec une hausse significative de salaire. Sous contrat jusqu'en 2025, Bernardo Silva toucherait actuellement 9 millions d'euros par an à City. La nouvelle rémunération n'atteindrait pas celle promise par les Saoudiens mais elle serait suffisamment élevée pour représenter un geste fort de la part des Skyblues envers Bernardo Silva. A voir si cela touchera le Portugais et si cela le convaincra de poursuivre un peu plus l'aventure à Manchester.