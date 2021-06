City : Kane, Grealish, la naissance des « Intouchables »

Dans : Mercato.

Largement champion d’Angleterre cette saison, Manchester City a manqué le doublé en échouant en finale de la Ligue des Champions.

Un véritable regret tant Chelsea ne partait pas forcément avec le statut de favori face à l’armada des Citizens. Mais c’est rien par rapport à ce que prépare le pensionnaire de l’Etihad pour cet été. En effet, Pep Guardiola risque d’être servi puisque la radio Talk Sport annonce que City avance bien sur deux énormes dossiers. Il s’agit des transferts de deux internationaux anglais : Harry Kane et Jack Grealish. Deux énormes stars de la Premier League, qui ne viendraient bien évidemment pas gratuitement. Mais à l’heure où l’UEFA assouplit son fair-play financier, ce dont le PSG ne se gêne pas pour profiter, Manchester City pourrait frapper encore plus fort. Dans un premier temps, le milieu offensif d’Aston Villa a fait l’objet d’une offre de 116 ME. Et malgré le désir du club de Birmingham de conserver son prodige, la réalité économique va forcément finir par payer. Un transfert qui exploserait déjà le record à 100 ME de l’arrivée de Paul Pogba à Manchester United.

Pour boucler le buteur de Tottenham, l’offre serait identique, à savoir 116 ME, mais avec un ou deux joueurs dans la balance pour permettre aux Spurs de compléter leur effectif. De quoi faire craquer le club londonien, qui a bien compris que sa star voulait désormais aller voir ailleurs. Si ces deux arrivées venaient à se finaliser, le verdict serait terrible en Premier League, où le surnom des « intouchables » serait déjà donné à Manchester City en vue de la future bataille pour le titre. Les Galactiques de l’Angleterre pourraient en effet présenter une attaque assez incroyable, et fournir à Pep Guardiola un effectif capable de retourner en finale de la Ligue des Champions.