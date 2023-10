Chelsea a payé 130 ME pour le faire venir, son agent regrette

Dans : Mercato.

Moises Caicedo a été au cœur d'une guerre au mercato entre Liverpool et Chelsea. Finalement, les Blues ont obtenu son transfert pour 130 millions d'euros à la fin de l'été. L'Equatorien a préféré aller à Londres, son agent n'est pas pleinement convaincu.

Tombé dans l'anonymat du ventre mou en Premier League, Chelsea est resté une valeur sure en Europe au niveau des transferts. Le club londonien a dépensé plus de 400 millions d'euros cet été pour attirer Christopher Nkunku, Axel Disasi ou encore Cole Palmer (Manchester City). Mais, c'est Moises Caicedo qui fut le transfert le plus onéreux. Le milieu équatorien a été acheté plus de 130 millions d'euros à Brighton (133 millions d'euros exactement). Un prix très élevé mais pas si illogique tant le jeune joueur de 21 ans a impressionné l'Angleterre la saison passée. Cependant, est-ce que Caicedo a fait le bon choix ?

Liverpool plus solide, Caicedo a pourtant choisi Chelsea

En effet, en plus de Chelsea, Liverpool le convoitait. Sportivement, les Reds semblaient être la meilleure option. Tandis que Chelsea se bat en milieu de classement depuis un an et ne joue pas l'Europe, Liverpool dispute la Ligue Europa et figure actuellement dans le top 4 en championnat. L'agent de Caicedo a révélé les raisons du choix de son protégé à Futbol sin Cassette, un média hispanique sur Youtube. Il a concédé que le choix de Liverpool aurait été plus logique pour Caicedo mais Chelsea a été privilégié pour la relation humaine entretenue cet été avec l'Equatorien.

« Nous parlons de quelque chose de vraiment grand, d'une des meilleures équipes du monde, tout comme Chelsea. Eh bien, avec un projet plus établi et plus stable que celui de Chelsea aujourd’hui, qui est un projet très ambitieux sur deux ans. Donc, quand Liverpool vient et vous approche de cette façon, Moises a évidemment le vertige, j'ai même le vertige moi-même. Mais Chelsea a toujours été à nos côtés, étant très rapides. Ils demandaient une heure, je veux dire, juste une heure, pour que Brighton puisse leur indiquer les conditions pour répondre à l'offre », a t-il indiqué. Caicedo ne devra pas regretter son choix cette saison avec Chelsea surtout que le début de saison ne lui donne pas vraiment raison pour le moment : Chelsea est 11e et Caicedo n'a pas marqué un seul but en 7 matchs officiels.