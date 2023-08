Bernardo Silva au Barça, c'est possible à deux conditions

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça s'apprête à perdre Ousmane Dembélé, qui va filer au PSG. Les Catalans ne veulent pas se laisser abattre et visent Bernardo Silva pour remplacer l'international français.

A Barcelone, la gronde commence à se faire sentir. Le prochain départ d'Ousmane Dembélé n'était pas prévu et a donc surpris. Mais les Catalans ont besoin de liquidités. Le Barça va devoir remplacer le champion du monde 2018. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la formation de Xavi vise du lourd. En effet, les champions d'Espagne ont des vues sur Bernardo Silva. Le Portugais est désireux de quitter Manchester City depuis quelques semaines maintenant. S'il l'on pensait qu'il finirait au PSG, l'ancien de Monaco apprécierait plutôt une arrivée en Espagne. Mais le dossier s'annonce complexe pour le Barça et ses finances...

Le Barça a encore de l'espoir

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça peut croire en une arrivée de Bernardo Silva. Mais pour cela, il faudra réunir des conditions précises. Le média indique que le Portugais devra explicitement demander son départ à Pep Guardiola et Manchester City accepter de lâcher le joueur dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Une formule qui arrange le Barça, qui ne peut pas mettre les plus de 80 millions d'euros demandés par les Skyblues. Aussi, les champions d'Europe pourraient y voir un intérêt, car ils pourraient bénéficier d'une belle somme en fin de saison prochaine même s'il ne reste actuellement que deux années de contrat à l'ancien de Monaco. Si City refuse, le Barça devra tenter un transfert direct dans les prochains jours. Mais d'autres ventes devraient avoir lieu, alors que Bernardo Silva ferait partie des plus gros salaires du club avec Robert Lewandowski et Frenkie De Jong. La balle est dans le camp de Manchester City, qui a déjà perdu Ilkay Gundogan et Riyad Mahrez lors de ce mercato estival.