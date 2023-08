Bernardo Silva à Barcelone, le PSG fou de rage ‍?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Face au refus de Manchester City de lui vendre Bernardo Silva, le PSG a activé la piste Ousmane Dembélé pour renforcer l’aile droite de son attaque.

Même si la clause libératoire d’Ousmane Dembélé n’a pas été levée, l’international français est en partance vers le Paris Saint-Germain. En effet, le champion de France en titre négocie toujours avec Barcelone pour trouver un accord quant au transfert à venir de l’ancien crack du Stade Rennais vers la capitale française. Cette piste a été activée en urgence par l’état-major du PSG après le refus ferme et catégorique de Manchester City dans le dossier Bernardo Silva.

L’international portugais était initialement la priorité de Paris pour combler numériquement le départ de Lionel Messi à l’Inter Miami, mais Pep Guardiola s’est fermement opposé au départ de son ailier droit. Le PSG a donc activé les pistes Ousmane Dembélé et Bradley Barcola face à la position ferme et catégorique du champion d’Europe en titre. Le mercato de Bernardo Silva n’est toutefois pas clos à 100 % car d’après les informations de Gerard Romero, toujours très fiable sur l’actualité du FC Barcelone, le champion d’Espagne en titre a l’intention de relancer la piste Bernardo Silva afin de compenser le départ… d’Ousmane Dembélé vers le Paris Saint-Germain.

Bernardo Silva vers le Barça, Xavi insiste

Le journaliste croit savoir que l’entraîneur barcelonais Xavi a contacté Bernardo Silva au cours des dernières heures afin de le sonder sur la possibilité de rejoindre la Catalogne d’ici la fin du mercato. Le coach du Barça aurait notamment indiqué au milieu offensif de Manchester City que des négociations allaient être menées entre les deux clubs dans le but de trouver un accord pour son transfert vers l’Espagne, ce à quoi Bernardo Silva est favorable .

En effet, le Portugais, qui avait également donné son accord de principe au PSG veut découvrir un nouveau défi et souhaite quitter Manchester City. Nul doute que pour Nasser Al-Khelaïfi, qui a activé la piste Ousmane Dembélé car il était impossible de transférer Bernardo Silva, une possible signature du Portugais vers Barcelone serait un affront. Reste maintenant à voir si les négociations entre Manchester City et le club blaugrana aboutiront, ce qui reste assez peu probable à ce jour en raison de la volonté de Pep Guardiola de conserver l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco dans son effectif pour la saison 2023-2024.