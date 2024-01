Benzema a un salaire saoudien, Chelsea déchire son offre

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

La situation de Karim Benzema est loin d'être claire, et forcément plusieurs clubs regardent de près le dossier. Mais l'Arabie Saoudite a mis le niveau tellement haut sur le plan salarial que tout le monde recule.

La rumeur d'un retour de Karim Benzema à Lyon n'ayant pas duré longtemps, malgré le désir de John Textor de faire revenir le Ballon d'Or 2022 à la maison, on ne sait pas réellement ce que va faire l'attaquant français sous contrat avec Al-Ittihad. L'annonce du spleen de Benzema avec le club saoudien a fait le tour de la planète football, et forcément plusieurs clubs sont venus aux renseignements. Parmi eux, il y a Chelsea, qui ne recule devant aucune opération au mercato, Todd Boehly multipliant les investissements couteux depuis qu'il a racheté les Blues suite au départ de Roman Abramovitch. Mais cette fois, le milliardaire américain a clairement reculé devant le salaire touché par Karim Benzema en Arabie Saoudite, Boehly ayant pourtant lâché plusieurs centaines de millions d'euros dans l'acquisition de plusieurs joueurs.

Benzema en Premier League, Chelsea tourne le dos

C'est plus comme avant ☄️ pic.twitter.com/bXAJ6EKD7n — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2023

Le journaliste anglais Ben Jacobs révèle que Chelsea voulait réellement recruter Karim Benzema, mais que le niveau salarial était vraiment trop énorme pour le club de Premier League. Sans même attendre la décision des dirigeants d'Al-Ittihad et des responsables de la Saudi Pro League, qui souhaitent conserver l'ancien joueur du Real Madrid dans leur championnat, Chelsea a tourné le dos à ce recrutement possible de Benzema, estimant qu'il serait déraisonnable d'investir autant d'argent dans le salaire d'un seul joueur. De son côté, KB9 ayant décidé de disparaître des réseaux sociaux, on ne sait pas réellement ce qu'il pense de tout cela, même si clairement Benzema n'est plus aussi enthousiasmé par sa carrière en Arabie Saoudite.