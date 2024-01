OL ‍: Lyon tente l'immense coup Karim Benzema ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très critiqué en Arabie Saoudite, Karim Benzema a quitté Djeddah officiellement pour soigner une blessure. Mais le divorce semble consommé avec les supporters d’Al-Ittihad. Une aubaine pour… l’OL ?

L’été dernier, Karim Benzema a surpris tout le monde. Sa prolongation jusqu’en 2025 au Real Madrid était très attendue, après une saison exceptionnelle au sein de la Casa Blanca. Contre toute attente, le « Nueve » a rapidement fait le choix de partir en Arabie Saoudite. Dès le mois de juin, il a officialisé son départ vers le richissime club saoudien d’Al-Ittihad, où il a été accueilli en rockstar, à l’instar de Cristiano Ronaldo chez le voisin Al-Nassr.

Ce qui n’était pas prévu en revanche, c’est que Karim Benzema soit hué et critiqué de toutes parts sur les réseaux sociaux six mois après son arrivée à tel point que le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions a désactivé son compte Instagram et a quitté l’Arabie Saoudite. Officiellement, « KB9 » a quitté Djeddah pour soigner une blessure et sera de retour d’ici quelques semaines. Officieusement en revanche, le divorce semble bien engagé entre Benzema et les supporters d’Al-Ittihad. Une aubaine pour l’Olympique Lyonnais, qui rêve de faire revenir l’enfant prodige dans la capitale des Gaules.

Arabie saoudite : Benzema fait une coupure d'un mois https://t.co/jC0jyQ4OCo — Foot01.com (@Foot01_com) January 1, 2024

D’après les informations du site Todofichajes.com, l’OL fait de la signature de Karim Benzema un objectif pour les mois à venir et serait plutôt confiant dans sa capacité à accueillir l’ancien attaquant du Real Madrid. Le retour de Karim Benzema à Lyon serait un évènement majeur et nul doute qu’une attaque Lacazette - Benzema fait déjà saliver les supporters rhodaniens. Sur le plan financier, un tel retour semble toutefois improbable, le salaire de KB9 en Arabie Saoudite ayant atteint 50 millions d’euros par an. Mais le média espagnol est affirmatif : Karim Benzema est intéressé par la perspective de revenir à Lyon afin d’y prendre sa retraite de footballeur. Dès lors, tous les espoirs sont permis et John Textor a l’occasion ici de rentrer dans le cœur des supporters lyonnais s’il parvient à réaliser un tel coup de maître.