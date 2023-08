Benjamin Pavard, le Bayern gifle Man United

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Manchester United veut Benjamin Pavard, et a fait une première offre. Rejetée brutalement par le Bayern Munich.

Polyvalent, expérimenté et désireux de changer d’air, Benjamin Pavard coche toutes les cases pour rejoindre Manchester United au mercato. Son entraineur Erik Ten Hag le veut pour cet été, et la première offre pour le faire venir a été effectuée. Bild a annoncé que les Red Devils étaient passées à l’action pour le défenseur français, qui veut s’en aller à un an de la fin de son contrat, et a reçu le feu vert de la part de son club après que les négociations pour une prolongation aient échoué. Le Bayern Munich en demanderait 35 millions d’euros, mais selon les spécialistes du mercato, une vente à hauteur de 25 ME est envisagée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Pavard (@benpavard21)

Pour le moment, la proposition de Manchester United n’a pas été révélée, mais la seule certitude pour le journal allemand, c’est que le Bayern Munich l’a refusée directement. Une procédure assez classique et qui peut permettre d’ouvrir les négociations, alors que MU est pour le moment le seul club à avoir fait les démarches pour s’offrir l’international français. Ce dernier n’a pas encore négocié les termes de son contrat avec le pensionnaire d’Old Trafford, mais la destination semble en tout cas le séduire. Il rester à savoir si les Red Devils vont effectuer une deuxième proposition à hauteur des attentes des dirigeants bavarois, alors qu’il reste un peu plus de deux semaines de mercato.