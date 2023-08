Barcola, désaccord majeur entre l’OL et le PSG

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Parallèlement aux négociations avec Francfort pour Kolo Muani, le PSG continue de travailler sur le dossier de Barcola avec l’ambition de recruter les deux joueurs offensifs d’ici la fin du mercato la semaine prochaine.

Randal Kolo Muani est bien la priorité du Paris Saint-Germain dans le money-time du mercato mais secrètement, les dirigeants parisiens ont la ferme intention d’offrir deux joueurs à Luis Enrique d’ici le 31 août. L’international français de Francfort bien sûr mais également Bradley Barcola, pour qui les négociations avec l’Olympique Lyonnais ont échoué pour le moment. La dernière offre du PSG remonte à plusieurs semaines et atteignait 30 à 35 millions d’euros bonus compris, une somme insuffisante pour John Textor.

Lyon dit ne pas vouloir d’argent pour Barcola mais avoir besoin de joueurs pour se renforcer. Sauf qu’à Paris, les joueurs disponibles pour rejoindre l’OL ont donné des accords à d’autres clubs https://t.co/l9B4jHHVnF — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 24, 2023

D’après les informations de L’Equipe, l’optimisme est de retour au Paris Saint-Germain au sujet d’une potentielle signature de l’ailier de 20 ans d’ici la fin du mercato. Stoppées depuis plusieurs jours, les discussions auraient repris entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor et l’optimisme est total de source parisienne. Avec ce discours, le PSG semble vouloir forcer la main de l'OL. Car dans même temps, le quotidien national indique que le son de cloche est bien différent si l’on écoute les interlocuteurs lyonnais du dossier. En effet à l’OL, on indique que le PSG n’a formulé aucune nouvelle offre et qu'un accord est encore très loin pour le transfert de Bradley Barcola vers la capitale française.

Le PSG optimiste, l'OL veut des joueurs en échange de Barcola

De plus, Lyon souhaitait absolument inclure un ou deux joueurs dans la transaction, mais ce scénario est devenu improbable au fil des jours puisque les joueurs qui intéressaient l’OL à savoir Diallo, Paredes ou encore Lemina, ont tous filé dans d’autres clubs. A Lyon, on persiste et signe sur le fait que pour l’heure, Bradley Barcola est très loin du Paris Saint-Germain. Mais la situation peut très vite évoluer et le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais aura du mal à résister si le champion de France en titre lance une offensive d’envergure « avec une offre supérieure au prix du marché » pour recruter Bradley Barcola d’ici la semaine prochaine. C’est à priori le seul moyen pour le PSG de rafler la mise et de convaincre John Textor de lâcher sa pépite. A moins qu’une transaction incluant d’autres joueurs parisiens soit à l’étude.