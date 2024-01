L1 ‍: Rennes soupire, Nice fonce sur Moise Kean

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En quête d’un joueur offensif, le Stade Rennais a identifié Moise Kean comme une potentielle recrue. Mais l’attaquant de la Juventus Turin suscite également l’intérêt d’un autre club de Ligue 1… à savoir Nice.

En manque de temps de jeu à la Juventus Turin, Moise Kean souhaite quitter la Veille Dame lors de ce mercato hivernal. Bien armé offensivement avec Chiesa, Vlahovic, Milik ou encore Yildiz, Massimiliano Allegri a donné son accord à sa direction pour un départ de Moise Kean. Le plus probable concernant l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est un prêt car la Juve souhaite garder une option sur cet attaquant irrégulier mais ô combien prometteur. En Ligue 1, le Stade Rennais s’est manifesté et s’apprête à dégainer, notamment dans le cas où Arnaud Kalimuendo viendrait à faire ses valises alors que l’international français a fait l’objet d’une offre supérieure à 20 millions d’euros de la part de Francfort.

Nice et l'Atlético s'invitent dans le dossier Moise Kean

L1 : Rennes vise du lourd et rêve de Moise Kean cet hiver https://t.co/HVkvLDz0kE — Foot01.com (@Foot01_com) January 12, 2024

Mais d’après les informations délivrées par Ouest-France, un second club de Ligue 1 est sur les rangs. Il s’agit de l’OGC Nice, qui aimerait compter dans son effectif un joueur offensif de plus pour épauler Laborde et Moffi. Moise Kean a le profil recherché par Francesco Farioli, ce qui ne veut pas dire pour autant que l’international italien va rejoindre le Gym. Et pour cause, la concurrence est énorme dans la mesure où selon le journal local, un monstre européen est aussi sur les rangs : l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros souhaitent néanmoins recruter Kean pour en faire une doublure de Morata, qui réalise une superbe saison au côté de Griezmann. On peut donc penser que Rennes et Nice ont encore toutes leurs chances dans le dossier Moise Kean en ce mois de janvier.