Barça : Son cinéma n’a pas plu au vestiaire, Griezmann va le payer cher

Dans : Mercato, Liga.

Antoine Griezmann a pu s’en apercevoir samedi dernier, il n’est clairement pas le bienvenu au Camp Nou.

Lors de la défaite à Barcelone (2-0) en Liga, l’attaquant de l’Atlético Madrid a en effet reçu un accueil hostile de la part du public catalan. Autrement dit, les socios ne valident pas du tout les rumeurs qui envoient de nouveau le Français au Barça. Une réaction prévisible après la longue hésitation du Madrilène, qui avait fini par recaler le champion d'Espagne dans son fameux film l'été dernier. Et apparemment, les supporters ne sont pas les seuls vexés.

Selon les informations de la Cadena SER, les joueurs du Barça ne veulent pas de Griezmann dans le vestiaire et l’ont fait savoir à leurs supérieurs. Un avis identique à celui de Carlos Rexach, le conseiller du président Josep Maria Bartomeu. « Je ne recruterais pas Griezmann, a lâché l’ancien coach blaugrana. Il a le style du Barça, mais je n'ai pas aimé ses "je pars, je reste". Et en plus, d'un point de vue purement foot, il joue au même poste que Messi. » Malgré sa clause à 120 M€ cet été, le Barça ne devrait pas sauter sur l’occasion.