Barça : L’Inter a l’argent pour consoler Lionel Messi

Dans : Mercato.

Le grand Barça n’est plus qu’un lointain souvenir, et le Bayern Munich s’est chargé de le rappeler cette semaine.

Le club allemand a infligé une déroute légendaire de 8-2 aux Barcelonais, qui n’ont plus la qualité ni l’envie pour se mêler à la lutte avec les plus grands d’Europe. Lionel Messi est le symbole de cette génération qui ne parvient plus à se réinventer, et l’Argentin doit forcément se poser des questions sur son avenir. Même si son attachement au FC Barcelone, son unique club, ne fait aucun doute, il arrive à 33 ans à un dernier carrefour de sa carrière. Rejoindre une équipe capable de grandes ambitions pour un ultime défi ou tenter de relancer la machine catalane qui ne manque pas de talents, mais n’arrive plus à jouer en équipe. Le nom du sextuple Ballon d’Or a déjà été annoncé au PSG, mais surtout à plusieurs reprises du côté de l’Inter Milan. Et ce n’est pas un mirage, du moins sur le plan financier. Légendaire président du club lombard, Massimo Moratti assure que la formation italienne a les moyens financiers de se payer l’Argentin. Pour celui qui avait provoqué un coup de tonnerre énorme en Europe en 1997 en faisant signer Ronaldo alors en train d’exploser au FC Barcelone, l’argent n’est pas un problème.

« Je ne suis plus président donc je ne suis qu’un simple tifosi désormais, donc je n’ai pas d’informations exclusives. Ceci étant dit, je sais une chose pour sûre : Suning a tout ce qu’il faut pour ramener Messi à l’Inter Milan, à la fois en terme de ressources financières, et de compétences », a prévenu Moratti au sein du média Quotidiano Sportivo. Un bel hommage au groupe chinois propriétaire de l’Inter Milan, et qui démontre de grandes ambitions sur le marché des transferts depuis quelques années. Avec la qualification en Ligue des Champions et la volonté de défier la Juventus, l’investisseur pourrait ainsi frapper un énorme coup en récupérant Lionel Messi, même si cela reste pour le moment grandement hypothétique.