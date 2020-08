PSG : Lionel Messi à Paris en 2021 ? La bombe signée L'Equipe

Dans : PSG.

Neymar, Mbappé et Messi. Le PSG pourrait-il s'offrir le fantasme absolu ? La situation du Barça pourrait le permettre.

Le FC Barcelone est en crise depuis sa monstrueuse défaite 8-2 vendredi soir face au Bayern Munich, et ce lundi cela devrait se concrétiser par des mesures fortes. Mais un dossier fait trembler les supporters du Barça, celui de Lionel Messi. Car à un an de la fin de son contrat, la star argentine est apparue en état de choc, la Pulga n’ayant pas réellement pesée dans cette rencontre. Et si Barcelone fait illusion sur le plan espagnol, cela fait longtemps, à l’échelle de l’histoire de ce club, que le Barça ne brille plus en Europe. Au point que nombreux sont ceux à penser que Lionel Messi ne prolongera pas son contrat contrairement à ce que Bartomeu répète depuis de mois. Et si le nom de l’Inter Miami a été cité, L’Equipe explique ce dimanche que Messi ne quittera peut-être pas l’Europe aussi vite que cela, même s’il a 33 ans.

Et forcément quand on pense à un avenir européen pour Lionel Messi, les pistes sont très rares, le sextuple Ballon d’Or ayant des exigences salariales colossales. C’est pour cela que le Paris Saint-Germain est évoqué ce dimanche. « Aucun club n'a les moyens de le recruter actuellement (sa clause est de 700 ME), mais son contrat lui permet de quitter le Barça gratuitement en juin prochain. Peu de clubs ont les arguments pour le séduire, avec son salaire pharaonique (71 ME net par an) et son obsession de remporter encore des titres majeurs avant de raccrocher. De par leur surface financière, le Manchester City de Pep Guardiola et le PSG font figure de prétendants naturels en cas de départ l'an prochain (...) Dans le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis 25ans, le PSG signerait l'un des plus gros coups de l'histoire de ce jeu en réunissant Mbappé, Neymar et Messi, par ailleurs très proche de Di Maria », explique le quotidien sportif. De quoi donner le vertige, même s'il faut tout de même rappeler qu'il y a une semaine c'est Cristiano Ronaldo qui était annoncé proche du PSG. On ne prête qu'aux riches.