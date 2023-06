Balogun la nouvelle star, Arsenal exige 40 mllions d'euros

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Avec Reims comme avec la sélection américaine, Folarin Balogun a su dépasser les attentes cette saison. De quoi en faire un titulaire à Arsenal ? Non, mais les Gunners n'ont pas l'intention de le brader pour autant.

Malgré ses 21 ans, Folarin Balogun s'adapte très rapidement et facilement à ses nouveaux environnements. Pour sa saison de prêt à Reims, l'attaquant a planté 21 buts en Ligue 1. Devenu international américain en juin, il n'a attendu que le deuxième match pour trouver le chemin des filets. Difficile de ne pas voir un tel talent et un tel profil dans un club à dimension européenne. Cela pourrait être à Arsenal, le club qui le possède actuellement. Cependant, les Gunners ne semblent pas compter sur lui. Ils ont déjà Gabriel Jesus et Eddie Nketiah tandis que Kai Havertz est attendu dans les prochains jours. Tout bénéfice pour les clubs intéressés et ils sont nombreux en Europe.

Balogun, c'est 40 millions d'euros

Parmi ceux-ci, on trouve le RB Leipzig qui est sans doute le plus actif dans le dossier. Il y a aussi les deux clubs milanais et la formation anglaise de Crystal Palace. Une concurrence fournie qui oblige Arsenal à mettre la barre haut financièrement. Comme le révèle le Sun, Arsenal demande au moins 40 millions d'euros minimum pour son avant-centre américain. Une somme sans doute trop élevée pour Palace mais à la portée des trois autres.

Leipzig notamment hésite entre Balogun et Lois Openda au mercato. La proposition d'Arsenal est plus tentante que les 50 millions d'euros réclamés par les Lensois pour leur attaquant belge. A voir ce que fera le club allemand, toujours méticuleux quand il s'agit de lâcher des sous au mercato. Il ne faudra pas trainer car le Milan AC et l'Inter rôdent. Les Rossoneri ont besoin d'un attaquant pour accompagner Olivier Giroud, eux qui ont vu Zlatan Ibrahimovic arrêter sa carrière. L'Inter, quant à elle, a laissé filer Edin Dzeko à Fenerbahçe et ne sait pas ce qu'il en sera de Romelu Lukaku sous contrat à Chelsea. Une chose est sûre, le grand gagnant de l'opération sera Arsenal qui valorisera un remplaçant à seulement 10 matchs en carrière chez les Gunners.