Mercato : Pogba vendu plus cher que Neymar, Mourinho en rêve

« La seule vérité est que j'ai pris la décision de ne plus faire de Paul Pogba le second capitaine. Je suis le manager. Je prends ces décisions, il n'y a aucun problème ». En début de semaine, José Mourinho n’a pas été tendre avec Paul Pogba, en officialisant presque les tensions évoquées par les médias anglais depuis plusieurs semaines. Il n’en fallait pas plus pour qu’un départ soit de nouveau d’actualité. En effet, le Daily Mail affirme que le champion du monde 2018 a fait part à ses dirigeants de son intention de quitter le club.

Si les dirigeants de Manchester United ne s’opposeront pas au départ de « la Pioche », c’est un véritable pactole qu’ils vont réclamer l’été prochain selon The Mirror. En effet, l’état-major de MU aurait fait savoir que c’est une somme d’au moins 200M de livres qu’il faudra débourser pour recruter Paul Pogba, soit environ 225ME. Cela n’aura échappé à personne, un transfert à cette hauteur placerait l’ex-milieu défensif de la Juventus Turin à la première place du classement des joueurs les plus chers de tous les temps. Devant un certain Neymar... Reste à voir qui sera prêt à miser aussi gros sur Paul Pogba…