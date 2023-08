Après le PSG, Man City va mettre à genoux le Barça

Bernardo Silva avait un bon de sortie au début de l'été, lui permettant de partir au PSG ou au Barça. Mais, avec l'évolution de l'effectif de Manchester City au mercato, c'est désormais terminé. Le joueur portugais restera et une prolongation lui est même offerte.

Certains joueurs sont irremplaçables, Bernardo Silva en fait partie. Le milieu portugais a été un des métronomes de Manchester City dans la conquête du titre européen en juin dernier. Sa lecture du jeu et sa qualité technique en font un joueur unique que Manchester City ne peut perdre. Le club mancunien s'était pourtant montré ouvert à son transfert au début de l'été. Bernardo Silva voulait commencer une nouvelle aventure après avoir tout gagné à City. Le PSG s'est rapidement placé comme favori à son recrutement mais City a fait trainer les choses. Rivalité Qatar-Emirats Arabes Unis et envie de toucher un maximum d'argent, le club anglais n'a jamais eu envie de faciliter un transfert au PSG.

Cela a fait plier le PSG, lequel s'est désormais penché sur Ousmane Dembélé. Un échec qui donnait des idées au FC Barcelone, aussi sur Silva mais qui possède de meilleures relations avec Manchester City. Malheureusement pour les Catalans, City est aussi intransigeant avec eux qu'avec le PSG. En ce début août, il est désormais impossible que Bernardo Silva quitte Manchester City. Les Anglais ne négocieront plus cet été et ferment définitivement la porte à un départ. Le journaliste Fabrizio Romano l'indique sur X, précisant que City ambitionne même de prolonger le contrat de Silva (lequel expire en 2025).

Understand Manchester City have told PSG and Barcelona that they have NO intention to negotiate at any condition for Bernardo Silva. 🚨🔵 #MCFC



Man City will also offer new contract to Bernardo very soon.



Player’s position will be crucial; but Man City have been strong & clear. pic.twitter.com/QNPeX58IvF