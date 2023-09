Alaba en Arabie Saoudite, le boss du mercato a un scoop

Le mercato est toujours ouvert en Arabie Saoudite, qui rêve de faire un dernier gros coup et qui a pris la température concernant un transfert de David Alaba. Un objectif trop ambitieux pour le Saudi Pro League…

Après avoir recruté des joueurs de très gros calibre tout au long de l’été comme Karim Benzema, Fabinho, Ngolo Kanté ou encore Sergej Milinkovic-Savic, l’Arabie Saoudite espère boucler un dernier gros coup d’ici la fin du mois de septembre. Et pour cause, le mercato est ouvert jusqu’au 20 septembre prochain en Saudi Pro League et certains clubs rêvent de continuer à piocher dans les effectifs des gros clubs européens, bien que ceux-ci ne soient plus habilités à recruter pour compenser d’éventuels départs.

Told rumors about David Alaba and Saudi's Al Ittihad are 100% wide of mark. No chance for Alaba to leave Real Madrid or for Real Madrid to let David leave, not even for crazy bid ⚪️⛔️



Alaba loves Real Madrid, loves the city and the club. No chance to leave at all. pic.twitter.com/hP61GsUyk2