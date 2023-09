Même Man City a peur de l'Arabie Saoudite pour Haaland

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

L'Arabie saoudite n'a plus de limites au mercato. Le Royaume s'attaque à tous les types de joueurs : stars expérimentées, jeunes talents, cadors des grands championnats comme Salah. De quoi obliger Manchester City à protéger ses arrières pour Erling Haaland.

La Saudi Pro League reste un danger permanent pour les clubs européens cet été. Alors que le mercato du vieux continent est achevé ou presque, les formations saoudiennes ont encore l'occasion de recruter des joueurs en ce début septembre. Un avantage bien compris par le Royaume, prêt à finir fort son été. Mohamed Salah est notamment dans le viseur d'Al-Ittihad ces derniers jours. Le recrutement de l'Egyptien serait un nouveau pas important dans la construction du championnat saoudien et un avertissement sérieux de plus pour les clubs européens. Avant même le départ possible de Salah, Manchester City s'est déjà adapté en conséquence pour sa star : Erling Haaland.

Super salaire pour Haaland, City le protège des Saoudiens

En effet, pour parer à l'éventualité d'une approche saoudienne dans les prochains mois, les Citizens préparent une superbe offre salariale pour le Norvégien selon les informations du Sun. Déjà sous contrat jusqu'en 2027, Haaland se verrait proposer une prolongation de contrat d'un an avec un salaire réévalué pour atteindre les 33 millions d'euros annuels (28,6 millions de livres Sterling). Cela lui offrirait une rémunération de 641 000 euros par semaine et le placerait au premier rang des salaires de Premier League.

Man City ready to make Erling Haaland best paid player in Premier League https://t.co/9v1ISMPMyj pic.twitter.com/1azAKDlEJI — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 2, 2023

Un système de primes liées à la performance individuelle du joueur lui permettrait d'atteindre ces sommes. De quoi l'empêcher d'être tenté par un transfert en Arabie saoudite mais aussi au Real Madrid, lequel a des vues sur le Cyborg norvégien. Haaland n'a pas de clause libératoire, ce qui laisse toujours la possibilité au Real d'essayer de recruter l'attaquant le plus prolifique d'Angleterre. Mais, avec un tel salaire, ce serait bien plus compliqué. Manchester City est dans la prudence la plus extrême car le Sun le confirme, Haaland ne se voit pas ailleurs qu'à City dans l'immédiat.