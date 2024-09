Adrien Rabiot, l'OM ne le fait pas rêver

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot est toujours sans club alors que les championnats européens ont tous repris. L'international français attend encore l'offre qui le fera craquer.

L'équipe de France et Adrien Rabiot, c'est pour le moment mis de côté. S'il était titulaire lors du dernier Euro 2024 en Allemagne, le milieu de terrain peine à se trouver un nouveau point de chute depuis son départ libre de la Juventus il y a quelques semaines. L'ancien du Paris Saint-Germain veut négocier au prix fort mais surtout signer dans le meilleur projet à ses yeux. Ces dernières semaines, pas mal de clubs ont tenté de le recruter, en vain. La destination qui paraissait la plus chaude ? L'AC Milan. Les Lombards ont, d'après la Gazzetta dello Sport, fait une offre de contrat très élevée à Adrien Rabiot et son clan. Proposition refusée... De ce fait, Ismael Bennacer va rester et être réintégré au groupe milanais.

Adrien Rabiot rêve toujours de Premier League mais...

Début septembre, Rabiot est toujours libre. Le média italien rajoute cependant que le joueur tricolore attend en fait une proposition de qualité en provenance de Premier League, championnat de ses rêves. Reste à savoir si cette dernière arrivera un jour, même si son nom a longtemps été associé à Manchester United. En attendant, Rabiot va devoir garder la forme mais aussi peut-être, à l'instar de Victor Osimhen, patienter en jouant dans un club inférieur à ses exigences. Tuttosport annonce ce mardi que Galatasaray est prêt à mettre sur la table un salaire supérieur à celui que Rabiot touchait à la Juve (7,5 millions d'euros) pour le convaincre de signer. Des négocations sont même attendues avec sa mère et agent dans la semaine pour tenter de trouver un accord.

A noter également que le nom de l'OM est revenu ces dernières heures. Mais financièrement, même en cas de gros effort de Frank McCourt, le club provençal ne pourra pas lui offrir un salaire colossal, alors que celui d'Ismaël Bennacer était déjà incompatible. Seul un départ de Jordan Veretout ouvrirait une petite porte. Et sur le plan du choix de la destination, le milieu de terrain français ne se voit pas spécialement revenir en Ligue 1, lui qui rêve plus que tout de signer en Premier League pour y prendre une belle revanche, après avoir été subrepticement formé à Manchester City.