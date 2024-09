L'OM va tenter l'énorme coup Rabiot ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato a fermé ses portes et Adrien Rabiot est toujours libre de tout contrat. L’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin doit faire vite pour se trouver un nouveau club alors que l’OM est intéressé par son profil.

Bien que le mercato soit officiellement clos, certains dossiers trainent en longueur au-delà de la fenêtre réglementaire, qui a fermé le 31 août. Les clubs français ont par exemple la possibilité de recruter un joker en Ligue 1 et c’est ce que l’OL veut faire avec Jordan Veretout, placé dans le loft à l’OM. Les négociations sont en cours entre les deux Olympiques pour le transfert de l’ancien Romain, pour qui Marseille réclame 8 ME tandis que Lyon n’est pas monté au-delà de 4 ME pour le moment.

🚨 ÖZEL - Marsilya, Jordan Veretout için Lyon ile anlaşmaya yakın.



ℹ️ Fransa’da transfer dönemi bitmesine rağmen ülke içinde transfer yapılmasına izin veriliyor.



💥 Marsilya bu transfer sonrası Rabiot için girişimlerde bulunacak. Rabiot’un maaş yükünü karşılayacak durumda… https://t.co/UlfZfPQvZ3 pic.twitter.com/r4CH2q3YaO — Gala Report (@_GalaReport) September 2, 2024

En cas de départ de Jordan Veretout, le club phocéen pourrait réaliser un coup inattendu avec un joueur libre. A en croire le média turc Gala Report, Pablo Longoria a notamment des vues sur Adrien Rabiot, qui n’a toujours pas retrouvé de club depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec la Juventus Turin. « Marseille est proche d’un accord avec Lyon pour Jordan Veretout et fera des tentatives pour Rabiot après ce transfert, car le club ne peut pas assumer les deux salaires » indique le compte insider. Une information qui risque de provoquer une réelle enflammade à l’Olympique de Marseille, où le mercato réalisé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia a déjà emballé beaucoup de monde.

Rabiot toujours libre, l'OM veut en profiter

Avec la signature d’Adrien Rabiot en tant que cerise sur le gâteau, il ne fait aucun doute que Roberto De Zerbi aurait à sa disposition un sacré effectif pour tenter de concurrencer le Paris Saint-Germain. La question est maintenant de savoir si Adrien Rabiot, formé au PSG, sera intéressé par la perspective de rejoindre l’OM alors que son nom circule également du côté de Galatasaray. Ces derniers jours, l’AC Milan a également tenté de boucler le dossier Rabiot, en vain. C’est à se demander où va atterrir l’international français, dont la situation est plus floue que jamais. Une véritable aubaine pour l’Olympique de Marseille afin de réaliser le coup le plus inattendu du mercato estival avec un joueur qui apprécie le sud de la France et la Côte d'Azur, un des lieux où il va régulièrement en vacances.