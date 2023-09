Payet a menti, ses coéquipiers au Brésil n'y croient pas

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Pour sa première titularisation avec Vasco de Gama, Dimitri Payet s’est montré à son avantage. Le milieu offensif est l’auteur d’une passe décisive lors du large succès contre Coritiba (5-1) la nuit dernière. Impressionnés par le Réunionnais, ses coéquipiers sont déjà ravis.

Pendant que l’Olympique de Marseille vit un moment difficile, Dimitri Payet s’éclate au Brésil. Le milieu offensif de 36 ans poursuit son adaptation à Vasco de Gama avec un temps de jeu progressif. Pour ses deux premiers matchs, le Français avait dû se contenter d’entrées en jeu contre Bahia (1-1) et Fluminense (4-2). Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, Dimitri Payet a fait ses débuts en tant que titulaire.

Payet déjà décisif

L’ancien Marseillais figurait dans le onze de départ du coach Ramon Diaz face à la lanterne rouge Coritiba. Résultat, le meneur de jeu, aligné sur le côté gauche d’un schéma en 4-3-3, a contribué au large succès de son équipe (5-1). Son corner est à l’origine de l’ouverture du score de son coéquipier Zé Gabriel. Mais surtout, Dimitri Payet a offert une passe décisive à Rossi après un joli une-deux. Servi sur un plateau, le buteur s’est dit impressionné par l’intelligence et par la qualité technique de son nouveau coéquipier.

🚨 La passe décisive cette nuit de Dimitri Payet 🇫🇷 avec le Vasco ! 👊🏽#TeamOM | #VascoDaGama



pic.twitter.com/ivPceFwm0B — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 22, 2023

« Je pensais qu'il allait frapper, mais non, Payet est imprévisible, a encensé Rossi auprès de L’Equipe. Ce gars n'est pas Français, il est Brésilien ! C'est trop facile de jouer avec lui. » Un beau compliment pour Dimitri Payet dont les performances devraient être encore plus convaincantes dans les semaines et mois à venir. La recrue de Vasco de Gama, remplacée dès l’heure de jeu, n’a pas encore la meilleure condition physique, ni les automatismes nécessaires avec le reste de l’équipe. En tout cas, le meneur de jeu réussit des débuts prometteurs et fait déjà saliver ses coéquipiers.