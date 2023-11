Foot ‍: Le Qatar accusé d'avoir ruiné la santé des footballeurs

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Camavinga, Gavi, Zaïre-Emery, Vinicius… Ces derniers jours, les grosses blessures se multiplient pour les internationaux, qui enchainent les matchs tous les trois jours en raison d’un calendrier infernal.

Les joueurs de football n’ont jamais autant joué et cela concerne bien sûr les internationaux qui défendent les couleurs de leur sélection durant les trêves. Des joueurs comme Vinicius, Zaïre-Emery ou encore Gavi enchainent les matchs tous les trois jours... et ils en paient le prix avec de grosses blessures qui vont les éloigner des terrains plusieurs mois.

D’après une étude de l’assurance Howden, les pépins à la cheville, au mollet et aux ischios ainsi que les blessures au genou ont connu une augmentation significative en 2022-2023 et un évènement est mis en cause pour expliquer cette tendance : la Coupe du monde au Qatar, qui s’est déroulée en pleine saison au mois de décembre. Après analyse de l’effet de la surchage du calendrier sur le bien être des joueurs, l’étude a prouvé que les joueurs des championnats du top 5 européen ayant disputé la Coupe du monde avaient connu davantage de pépins physiques que les années précédentes en moyenne.

Alerte au PSG, la blessure de Zaïre-Emery plus grave que prévue ? https://t.co/nOrgKjHAIZ — Foot01.com (@Foot01_com) November 19, 2023

« Nous espérons que notre étude et notre analyse fourniront aux meilleurs clubs européens des informations supplémentaires alors qu'ils continuent à discuter avec les instances dirigeantes du football d'un meilleur ajustement des calendriers nationaux et internationaux et de la question générale de l'encombrement des matchs » a fait savoir James Burrows, responsable des sports chez Howden, l’agence qui a réalisé cette étude très approfondie. La Bundesliga et la Premier League sont les deux championnats les plus touchés avec 46 et 49 blessures dans les deux mois qui ont suivi la Coupe du monde au Qatar cet hiver. Selon l’étude, 44 % des joueurs ayant disputé la Coupe du monde ont ressenti une grande fatigue physique et mentale en raison de la programmation de cette compétition en pleine saison. De quoi s’interroger encore aujourd’hui sur l’utilité d’avoir programmé cette Coupe du monde au Qatar au mois de janvier au vu des conséquences sur la santé des joueurs.