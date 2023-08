Brésil ‍: Payet repris de volée dès son arrivée

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Dimitri Payet a été accueilli comme une rockstar au Brésil, où il s’est engagé pour deux ans en faveur de Vasco de Gama après la résiliation de son contrat à l’OM, où Pablo Longoria et Marcelino ne comptaient pas sur lui.

Au cœur de l’été, Pablo Longoria a fait le choix de pousser Dimitri Payet vers la sortie alors qu’il lui restait encore une année de contrat à l’Olympique de Marseille. L’ancien n°10 de l’OM aurait pu stopper sa carrière et intégrer directement l’organigramme du club phocéen mais le Réunionnais a refusé cette proposition. Du haut de ses 36 ans, l’ex-milieu offensif de l’ASSE et de Nantes a encore des fourmis dans les jambes. Contre toute attente, il s’est engagé cette semaine à Vasco de Gama pour deux ans. Au Brésil, Dimitri Payet a été accueilli en rockstar par des centaines de supporters qui attendaient son arrivée à l’aéroport.

Ancien coach des Girondins de Bordeaux, Ricardo a commenté dans L’Equipe la signature de Dimitri Payet à Vasco de Gama. Et si pour le Brésilien, Payet a tout pour briller en Amérique du Sud, l’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille va néanmoins devoir faire attentions aux excès et aux kilos en trop, ce qui lui a souvent été reproché à l’OM ces dernières années. « Son arrivée, je me suis dit que c’était une très bonne idée. Pour lui, qui va découvrir un nouveau football, une nouvelle culture, et pour le club, qui a besoin d’un crack de son envergure pour se sauver. Franchement, j’adore ce mariage ! Payet est un joueur très habile. Il va se régaler et il va séduire les supporters » a analysé l’ancien coach de Bordeaux avant de poursuivre.

Payet mis en garde sur ses excès

« Je pense qu’il va être surpris par l’accueil des supporters. Les Vascainos ne sont pas qu’à Rio, ils sont dans tout le Brésil. À chaque déplacement, ils seront là. Ils sont aussi chauds que les Marseillais. Il va découvrir un club historique, différent des autres. Un conseil ? Qu’il fasse attention à son alimentation ! Ici, la culture gastronomique est différente. Il y a de très bons restaurants, des churrascarias, et il devra faire attention à ne pas prendre de poids » s’est amusé Ricardo, qui sait que Dimitri Payet a parfois tendance à se laisser aller mais cela ne sera pas toléré avec les très exigeants supporters de Vasco de Gama. A peine arrivé, Dimitri Payet a immédiatement été mis en garde face à l’une de ses grandes faiblesses.