Neymar insulte et menace, le dérapage de trop ‍!

Par Guillaume Conte

Le dernier fait d'arme de Neymar n'est une nouvelle fois pas glorieux. L'attaquant brésilien est accusé d'avoir insulté le président de sa propre fédération, et d'avoir menacé de ne pas disputer le prochain match.

Le passage de Neymar au Brésil tourne à la catastrophe. Peu inspiré sur le terrain, il n’a pas permis à sa sélection de faire mieux que match nul à domicile contre le Venezuela, un match qui a provoqué la terrible colère de l’ancien joueur du PSG, qui est dans tous les mauvais coups en ce moment puisqu’il est aussi soupçonné d’avoir participé à une soirée arrosée et en galante compagnie dans la foulée de la naissance de sa fille, sans sa fiancée actuelle bien évidemment. Mais c’est bien le match nul 1-1 face au Vénézuela qui provoque des remous, encore plusieurs jours après. En effet, à l’issue de cette rencontre décevante, les Brésiliens ont été sifflés par leur propre public, pour ce match qui se déroulait à Cuiaba, une ville à l’est du pays où la Seleçao ne vient quasiment jamais car il s’agit d’un des endroits les plus chauds du Brésil, où il fait entre 32 et 36 degrés toute l’année. Après cette triste performance, Neymar a reçu un seau de pop-corn sur la tête, ce que le joueur d’Al-Hilal n’a bien évidemment pas apprécié, ce qui peut tout à fait se comprendre. Mais la suite a été moins glorieuse.

Neymar veut choisir le lieu de ses matchs

Le meilleur buteur de l’histoire du Brésil est allé chercher le président de la fédération, et l’a insulté de tous les noms, lui reprochant le choix de ce stade et annonçant son désir de boycotter la rencontre de mardi à Montevideo, pour y affronter l’Uruguay. Selon José Carlos Araujo, du média Super Radio Tupi, les propos de Neymar étaient impitoyables. « Il l’a injurié en le traitant de fils de ceci, fils de cela, et qu’il n’avait pas à mener l’équipe dans ce stade pour être attaqué par le public. Il l’a insulté avec toutes sortes de gros mots, avant qu’il ne soit arrêté. C’est alors qu’il a menacé de ne pas jouer à Montevideo. Maintenant, il veut choisir les matchs qu’il joue, les lieux où il joue », a balancé le journaliste, pour qui Neymar se prend pour le roi de la Seleçao en voulant imposer ses choix. Des accusations qui écorchent un peu plus l’image de Neymar, qui répond toujours présent à l’appel du Brésil mais lasse le public local par ses agissements. Pour le moment, ses buts et sa notoriété lui permettent de sauver la face, même si sa cote d’amour est loin d’être aussi élevée qu’il y a quelques années. Il sera en tout cas du voyage et probablement de la partie pour le match de mardi en Uruguay.