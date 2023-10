L'Algérie convoque Gouiri, fin de sa carrière avec la France

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Amine Gouiri avait fait savoir qu'il était désormais à la disposition de l'équipe d'Algérie et le joueur du Stade Rennais peut se réjouir puisqu'il vient d'être convoqué par le sélectionneur des Fennecs.

29 sélections avec l’équipe de France Espoirs, et un total de 72 matchs avec les différentes sélections tricolores chez les jeunes, Amine Gouiri va dorénavant parler de tout cela au passé. En effet, l’attaquant de 23 ans, formé à l’Olympique Lyonnais, mais à présent au Stade Rennais, s’apprête à prendre la nationalité algérienne sur le plan sportif. Le natif de Bourgoin-Jallieu vient en effet d’être convoqué par Djamel Belmadi pour deux matchs amicaux contre le Cap-Vert et l’Égypte. Pour l’équipe d’Algérie, il s’agit de préparer la CAN 2024 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire.