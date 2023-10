Neymar papa, pour fêter ça il aurait trompé sa femme

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

C'est un nouveau scandale qui rattrape Neymar, puisque quelques jours après avoir annoncé la naissance de sa fille, Mavie, le joueur brésilien aurait fêté cela en galante compagnie et avec quelques coéquipiers.

On ne prête qu’aux riches, et en la matière Neymar est champion du monde. Cette semaine, des trémolos dans la voix, l’ancien joueur du PSG avait révélé la naissance de sa fille, née de sa relation avec Bruna Biancardi. Cette dernière avait déjà fait connaître sa désolation en septembre lorsqu’elle avait appris que le joueur brésilien avait eu une relation extra-conjugale, Neymar avouant sa faute en présentant des excuses via les réseaux sociaux. Mais visiblement, le numéro 10 de la Seleçao ne retient pas vraiment les leçons, puisque Matheus Baldi, journaliste brésilien, révèle que jeudi dernier, avant le match qualificatif pour le Mondial 2026, Neymar a organisé une petite soirée en compagnie de Vinicius Jr et de Richarlison. Mais les trois joueurs n’étaient pas seuls, car trois jeunes femmes étaient également présentes, les téléphones mobiles étant interdits. Et le journaliste de donner des détails.

💣 POLÊMICA! Não foi bem o empate da Seleção Brasileira com a Venezuela que virou assunto em Cuiabá, mas uma possível “festinha” envolvendo alguns jogadores que teria acontecido na última da última quinta-feira, dia 12. Em um áudio de WhatsApp que está circulando pela cidade, uma… pic.twitter.com/ltPbF4Cknk — Matheus Baldi (@matheusbalditv) October 13, 2023

« Ce n'est pas tant le match nul de l'équipe brésilienne contre le Venezuela qui est devenu un sujet de conversation au sein de l’équipe du Brésil, mais plutôt une éventuelle « fête » avec certains joueurs qui aurait eu lieu jeudi dernier. Dans un document audio provenant d'un échange sur WhatsApp, une femme souligne que Neymar serait venue avec Rebeca Ribeiro, Vinicius Jr serait venue avec Leticia Sogiro et Richarlison avait rendez-vous avec Rita Lopes. Dans une vidéo qui devient par ailleurs virale dans la capitale du Mato Grosso, certaines personnes soulignent que la personne apparaissant sur l'image serait l'influenceuse Leticia Sogiro quittant, ce matin, l'hôtel où séjournait la Seleçao. Hier, Rebeca, identifiée comme la supposée liaison de Neymar, a même posté sur Internet une photo du joueur le traitant de « frère » et, aujourd'hui, alors que la polémique grossissait, elle a posté une vidéo sur les réseaux sociaux niant toute relation avec Neymar. Rebeca a même menacé de poursuivre certaines personnes en justice », précise Matheus Baldi, qui n'est pas seul à mettre Neymar dans le pétrin. Garoto do Blog confirme la présence des trois stars brésiliennes, et précise que les jeunes femmes ont été priées de laisser les téléphones dans des sacs scellés et qui leur ont été rendus après la soirée.