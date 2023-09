Neymar c'est fini, il a écoeuré le Brésil

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Neymar a quitté l'Arabie Saoudite pour rejoindre le Brésil durant cette trêve internationale. La star de la Seleçao devrait reprendre la compétition contre la Bolivie et le Pérou, même si cela n'emballe pas tout le monde.

Désormais joueur du club saoudien d’Al-Hilal, Neymar n’a toujours pas joué une seule seconde avec l’équipe qui lui verse un salaire de 300 millions d’euros pour ses deux ans de contrat. Pour justifier l’absence du numéro 10 brésilien, l’entraîneur d’Al-Hilal avait expliqué que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait déjà un souci musculaire, non lié à son opération à la cheville au printemps dernier. Cependant, un miracle s’est produit puisque Neymar a été retenu par l’équipe du Brésil pour les deux matchs que va jouer la Seleçao en septembre contre la Bolivie et le Pérou dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026. De retour dans son pays, à qui il a déjà promis une victoire lors de la prochaine Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique, Neymar doit cependant faire face à une grogne grandissante.

Neymar n'est plus blessé avec le Brésil

Outre sa prise de position en faveur de Jair Bolsonaro lors des élections, et des soucis fiscaux, Neymar agace surtout par son comportement extra-sportif, sa vie privée ayant des effets directs sur ses performances avec l’équipe du Brésil. Dans L’Equipe, Eric Frosio, journaliste spécialiste du football sud-américain, a consulté certains des journalistes qui suivent la Seleçao, et il est clair que cela commence à sérieusement sentir le roussi pour l’attaquant de 31 ans. « Il faut repartir de zéro afin de ne pas gâcher la nouvelle génération (…) Neymar a une influence négative, c’est le plus grand gâchis de l’histoire du football », constate, avec un vrai dépit, Walter Casagrande, l’ancien joueur brésilien, désormais consultant. Et ce dernier n’est pas seul à voir en l’ancien joueur du PSG, vendu pour 90 millions d'euros, un footballeur dorénavant sur le déclin.

Le quotidien sportif a demandé à Carlos Eduardo Lino, journaliste de la chaîne sportive brésilienne SporTV, son opinion sur Neymar. Le constat est brutal. « Il faut arrêter de le placer au centre du projet brésilien, et arrêter de penser qu’il va devenir le joueur qu’on aurait rêvé qu’il devienne », explique notre confrère, qui résume un avis qui commence à se propager au sein des supporters de l’équipe du Brésil. Et même si Neymar révèle qu’il rêve toujours de gagner la Coupe du Monde avec son pays, ils sont de plus en plus nombreux à penser que tout cela est une gigantesque blague.