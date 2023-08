Avion privé, villa, chauffeur… Al-Hilal va gâter Neymar

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

D’abord opposé à l’idée de s’exiler, Neymar s’est laissé convaincre par Al-Hilal. Et pour cause, le club saoudien ne lui a pas seulement promis un salaire gigantesque. Le Brésilien arrivé en provenance du Paris Saint-Germain va bénéficier de nombreux avantages luxueux.

Le Paris Saint-Germain n’est pas le seul ravi. Grâce au départ de Neymar à Al-Hilal pour 90 millions d’euros, le pensionnaire du Parc des Princes réalise la plus grosse vente de son histoire, le tout pour un élément indésirable. Mais de son côté, le milieu offensif de 31 ans a aussi de quoi se réjouir. Il est vrai que l’Arabie Saoudite n’était pas sa destination favorite. Neymar a d’abord envisagé de rester au Paris Saint-Germain cet été, avant de pousser pour un retour au FC Barcelone.

Finalement, le Brésilien devrait vite se consoler après les négociations avec ses nouveaux supérieurs. On parlait dans un premier temps d’un salaire annuel à 100 millions d’euros. Mais en réalité, Neymar devrait plutôt toucher entre 300 et 400 millions d’euros sur deux ans ! Et ce n’est pas tout puisque des primes vont encore gonfler ses revenus. Foot Mercato indique que chaque victoire d’Al-Hilal rapportera 80 000 euros supplémentaires à l’ancien Parisien, qui peut aussi gagner 500 000 euros par publication pour la promotion de l’Arabie Saoudite sur les réseaux sociaux.

Neymar pourra accueillir du monde

Autant dire que Neymar va bien gagner sa vie, lui qui n’aura pourtant pas à dépenser grand-chose au quotidien. En effet, The Sun fait la liste d’autres avantages négociés par l’international auriverde. On apprend par exemple que le meneur de jeu aura à sa disposition un avion privé, plusieurs voitures de luxe et du personnel dans une maison de 25 pièces offerte par son club ! Neymar pourra donc accueillir confortablement sa famille et ses amis. Ses prochains voisins sont prévenus.