Neymar out, le PSG a bien réalisé un coup historique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar a quitté le Paris Saint-Germain lors de ce mercato pour rejoindre le Al-Hilal FC en Arabie Saoudite. Une vente qui restera dans l'histoire du PSG.

Neymar 2017-2023. Voilà ce qu’il restera dans la fiche de la star brésilienne sur Transfermarkt lorsque dans quelques années ses supporters iront la consulter. Après six années marquées par plus de bas que de hauts, le numéro 10 de la Seleçao et du Paris Saint-Germain a été transféré en Arabie Saoudite, quelques semaines après avoir déclaré qu’il « allait rester au PSG, même si les supporters ne m’aiment pas ». Une phrase qui avait déjà mis le feu sur les réseaux sociaux.

Neymar a provoqué les supporters du PSG

Car si Neymar a provoqué la passion sans limite et donc parfois excessive de certains fans du PSG, d’autres n’ont jamais hésité à pointer du doigt le comportement indigne d’un footballeur professionnel, qui plus est payé 3 millions d’euros par mois. C’est d’ailleurs pour cela que Nasser Al-Khelaifi a fait le forcing pour l’exfiltrer vers Al-Hilal lorsque le club saoudien est venu à Paris pour négocier. Le patron qatari des champions de France s’est alors montré très habile et n'a pas traîné à envoyer Neymar vers la Saudi Pro League.

La vente de Neymar n’était pourtant du tout gagnée, aucun club européen ne voulant d’un joueur dont le talent est indiscutable, mais le prix énorme par rapport à ses performances récentes. L’attaquant brésilien de 31 ans avait un salaire dantesque et un contrat jusqu’en 2027 avec le Paris Saint-Germain, mais le club de la capitale a pourtant réussi à le vendre en quelques jours au club saoudien, alors même que Neymar était blessé. « Considération sportive mise à part, la vente de Neymar restera le coup historique de ce mercato. Paris parvient à se délester d’un salaire gigantesque — 26 millions d’euros nets par saison — et a réussi à récupérer une très belle somme d’argent — le montant de 90 millions d’euros a filtré sans qu’il ne soit confirmé. Après le départ libre de Leo Messi, lui aussi aux émoluments de galactique, et de Sergio Ramos, pas vraiment donné, Paris réalise des économies prodigieuses », constate, dans Le Parisien, Dominique Sévérac, qui rappelle que Neymar n'a pas encore tiré à boulets rouges sur le PSG, comme l'a fait Lionel Messi. Pour cela, la star brésilienne attend peut-être d'avoir joué au moins un match avec Al-Hilal, car pour l'instant, il fréquente surtout l'infirmerie de son nouveau club. Et ça, ce n'est pas historique.