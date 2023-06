David Beckham ne laisse pas son fils jouer avec Lionel Messi

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Un duo faisait rêver toute l'Amérique pour les débuts de Lionel Messi, et sa possible collaboration avec Roméo Beckham. Mais le fils de David, le propriétaire de l'Inter Miami, a été vendu en Angleterre.

Désormais officiellement en vacances après un dernier match avec l’Argentine, Lionel Messi va couper quelques semaines avant de reprendre le chemin de l’Inter Miami. A noter que la franchise américaine n’a pas encore annoncé officiellement la signature du champion du monde, mais ce dernier s’en est chargé, et cela montre que tout devrait finir par se faire. Les détails financiers ne sont pas négligeables, surtout que la formation présidée par David Beckham va effectuer un investissement jamais réalisé par le football nord-américain. Mais sportivement, l’Inter Miami aura en tout cas bien besoin d’un tel apport, puisque l’équipe de Floride est dans les bas-fonds de la MLS, et a de grandes chances de manquer les play-offs en fin de saison.

Dans un mois, Lionel Messi pourrait donc faire ses premiers pas avec l’Inter Miami, et ce sera forcément un match très suivi. Pour les joueurs de la franchise américaine, c’est une opportunité en or de dire qu’ils ont pu jouer un jour avec Lionel Messi, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Ce ne sera pas le cas de Roméo Beckham. Le fils de David, âgé de 20 ans, était prêté à Brentford la saison passée, où il a principalement évolué avec les équipes de jeunes, ou avec l’équipe B. Suffisamment pour convaincre les dirigeants anglais de l’acheter définitivement et lui offrir un contrat d’un an. Un transfert surprise, et qui provoque donc le départ définitif de Roméo Beckham, qui ne jouera donc pas avec Lionel Messi. Si cela permet à l’Anglais de débuter sa carrière au plus haut niveau, il s’en remettra, mais cela a beaucoup surpris aux Etats-Unis, où tout le monde voyait déjà le fils de David Beckham jouer avec celui qui est l’un des grands amis de l’ancien ailier de Manchester United.