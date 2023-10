Algérie ‍: Belmadi disjoncte, ça secoue fort chez les Fennecs

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Ce lundi, l'équipe d'Algérie a joué un match amical contre l'Égypte à Abu Dhabi. Une rencontre marquée par une scène qui fait énormément de bruit chez les fans des Fennecs.

Même s’il n’y avait pas d’enjeu direct lors de la rencontre entre l’Algérie et l’Egypte, la rivalité entre ces deux nations a visiblement fait monter la tension sur le bord du terrain. Pour preuve, lorsqu’à la 62e minute du match, Saïd Benrahma, l’attaquant algérien de West Ham, a cédé sa place à Houssem Aouar, Djamel Belmadi n’a pas du tout apprécié qu’en sortant du terrain Benrahma le snobe ostensiblement. Loin de laisser passer ce mouvement d’humeur, le sélectionneur de l’équipe d’Algérie a chopé son joueur par le col et lui a dit ses quatre vérités, avant de le relâcher, ayant bien compris que ce geste était exagéré. Sur les réseaux sociaux, cela s’est emballé, certains supporters algériens étant furieux de l’attitude de Djamel Belmadi et réclamant des sanctions, tandis que d'autres estimaient que cela était peut-être l'annonce de la fin de la carrière internationale de Saïd Benrahma. En attendant, les deux équipes se sont séparés sur un score de parité (1-1).