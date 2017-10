Alg : Lucas Alcaraz viré par l'Algérie

Dans : Foot Mondial.

La Fédération algérienne de football n'a pas attendu la fin des éliminatoires pour limoger Lucas Alcaraz, sélectionneur national des Fennecs depuis le 13 avril dernier. L'équipe d'Algérie étant d'ores et déjà éliminée dans la course au Mondial 2018, même s'il lui reste un match à jouer contre le Nigeria, les instances du foot ont mis un terme au contrat du technicien espagnol. On ne connaît pas encore le nom du successeur de Lucas Alcaraz, lequel rejoint désormais la longue liste des sélectionneurs virés par l'Algérie ces dernières années.