ASSE : Sainté négocie un départ à 20 ME, ce n’est pas Bouanga

Contraint de vendre afin d’équilibrer ses comptes et envisager le mercato avec sérénité, Saint-Etienne ne retiendra pas Denis Bouanga, ni Wesley Fofana.

Le meilleur buteur des Verts et le jeune défenseur de 20 ans sont de loin les deux joueurs les plus cotés de l’ASSE sur le marché des transferts. Le Gabonais figure dans le viseur de Rennes, du Bétis Séville et de Lille. De son côté, Wesley Fofana a une cote d’enfer en Angleterre, mais également en Allemagne. Et à en croire les informations de Madeinfoot, des négociations sont en cours entre Saint-Etienne et le Red Bull Leipzig pour le transfert du défenseur français, à qui Claude Puel souhaite donner les clés de la défense verte la saison prochaine.

Pour le média, un transfert aux alentours de 20 ME est discuté entre la direction de l’AS Saint-Etienne et ceux du Red Bull Leipzig, spécialistes dans l’art de recruter de jeunes Français à fort potentiel depuis quelques années (Mukiele, Nkunku, Upamecano, Augustin, Konaté). Convaincu par le potentiel de Wesley Fofana, le Red Bull Leizpig aimerait pouvoir compter sur le joueur formé à l'ASSE dès la saison prochaine. Ce qui n’arrange absolument pas les Verts puisque le média nous apprend que Saint-Etienne aurait aimé vendre Wesley Fofana, tout en le récupérant un an sous la forme d’un prêt à l’image du deal qui avait été convenu avec Arsenal pour William Saliba qui rejoindra les Gunners cet été. Reste maintenant à voir si Leipzig augmentera son offre afin de convaincre Saint-Etienne de lâcher Wesley Fofana dès le mercato estival de 2020. Si oui, alors le RB Leipzig pourrait tenir son futur défenseur central, ce qui conduirait sans doute le club allemand à lâcher la piste menant à Tanguy Kouassi du Paris Saint-Germain.