Vente ASSE ‍: Deux offres tombent, le rachat s'accélère

Par Guillaume Conte

De nouveau sur le devant de la scène avec leur présence sur le podium de Ligue 2, les Verts de Saint-Etienne ont de grandes chances d'être vendus dans les prochains mois. Deux projets se font concurrence.

Il y a en effet du nouveau pour la vente de… l’ASSE. Le club de Ligue 2, qui vit une belle remontée cette saison et se bat pour retrouver l’élite, fait visiblement de nouveau rêver. Les deux propriétaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, souhaitent vendre le club depuis des années, mais entre les projets farfelus, ceux qui n’ont pas été retenues, et les discussions qui n’ont pas abouti, les Verts n’ont pas été rachetés. De plus, ces dernières années, les problèmes avec les supporters et les résultats sportifs en berne ont freiné les éventuels investisseurs. Mais selon L’Equipe, deux projets sont désormais actifs pour tenter de finaliser cette opération. Et les deux présidents veulent vendre, alors que le budget de la saison prochaine s’annonce très compliqué en raison d’un déficit structurel de l’ordre de 15 millions d’euros.

Des Américains ou des Français pour racheter l'ASSE

Le plus chaud et le plus sérieux mène à Ivan Gazidis, connu pour avoir été un dirigeant important d’Arsenal sous Arsène Wenger notamment, avant de passer au Milan AC. Le Sud-Africain d’origine grec a récemment été nommé à la tête de Kilmer Sports L’enture, une entreprise spécialisée dans les investissements dans le sport et les médias. Très intéressé par le profil de l’ASSE, Gazidis pourrait être mis sur le trône par un fonds d’investissement canado-américano-chinois, dans un montage financier dont le football-business a le secret et qui serait principalement réalisé avec des fonds US. Ce projet a en tout cas la primeur, alors qu’un investisseur français tente aussi sa chance actuellement.

Il s’agit de Michaël Lennabou, connu pour être le fondateur de Vente Privée et le PDG de la société d’investissement Saint-James, le dirigeant de 60 ans très proche de l’ASSE et est aussi tout proche du Top100 des plus grandes fortunes de France. Et il a le désir d’investir dans le football, lui qui a tenté sa chance avec Bordeaux récemment, sans convaincre Gérard Lopez. Sa proposition financière serait pour l’heure bien inférieure à celle du projet américain, alors que la situation sportive pourrait aussi changer la donne, sachant qu’une montée en Ligue 1 signifierait forcément un rachat à un montant supérieur. Le match est lancé.