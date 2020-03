PSG : L'offre en or de Leipzig pour Kouassi tient toujours

Dans : PSG.

Utilisé à 13 reprises cette saison par Thomas Tuchel au PSG, Tanguy Kouassi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, lui qui est très courtisé en Allemagne.

En fin de contrat aspirant le 30 juin prochain, le défenseur central de 17 ans sera libre de signer son premier contrat professionnel dans le club de son choix. Ce n’est un secret pour personne, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi souhaitent faire signer Tanguy Kouassi mais pour l’heure, le « Titi » parisien n’a pas encore livré son verdict. Il faut dire qu’en Allemagne, le natif de Paris a d’ores et déjà reçu une offre très juteuse puisque pour rappel, Leipzig lui propose un contrat de quatre ans et une prime à la signature de 4 ME. Une offre qui tient visiblement toujours car dans les colonnes de Bild, le directeur sportif de Leipzig a de nouveau dragué le polyvalent défenseur ou milieu défensif du PSG.

« C'est un garçon intéressant. Il a déjà fait quelques matches pour le PSG et a déjà marqué quelques buts. Il faut voir comment ça évolue » a indiqué Markus Krösche, qui refuse bien évidemment d'en dire plus au sujet de l'intérêt de Leipzig à l’égard de Tanguy Kouassi. Mais pour la presse allemande, cela ne fait aucun doute que le club de la galaxie Red Bull souhaite faire du défenseur le successeur de Dayot Upamecano, un autre défenseur français qui lui s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga à son poste, et qui devrait être transféré chez un géant anglais au mercato. Reste à voir quel sera le choix de Tanguy Kouassi, lequel a notamment été incité par Kylian Mbappé à signer au PSG il y a de cela quelques semaines…