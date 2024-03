L'ASSE fonce vers la Ligue 1, le gros coup de gueule

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

L'AS Saint-Etienne a remporté son sixième succès en sept matchs sur la pelouse de Valenciennes (2-0). De quoi lui permettre de rester bien placé dans la course à la deuxième place. Cependant, l'euphorie n'était pas totale chez Olivier Dall'Oglio.

C'était impensable il y a encore quelques semaines mais le derby OL-ASSE pourrait se jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Si les Lyonnais se sont bien éloignés de la zone de relégation vers la Ligue 2, le redressement des Stéphanois est tout aussi spectaculaire. Les Verts étaient dans le ventre mou du classement avant l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio. L'ancien entraîneur de Dijon a trouvé la bonne méthode en quelques semaines à Saint-Etienne. Les Verts sont la meilleure équipe de Ligue 2 depuis deux mois, ayant gagné 6 de leurs 7 derniers matchs de championnat. Le dernier succès a eu lieu cet après-midi à Valenciennes (2-0), permettant aux Verts de prendre provisoirement la deuxième place à Angers, avant que le SCO ne repasse devant ce samedi soir.

L'ASSE n'a joué qu'une mi-temps, Dall'Oglio enrage

Une formidable opération comptable à 8 matchs de la fin de saison. Cependant, Olivier Dall'Oglio n'était pas totalement euphorique après le match. Interrogé par BeIN Sports, le coach stéphanois a exprimé un peu de frustration et surtout de la colère envers ses joueurs. S'il les félicite pour la victoire acquise à Valenciennes dès la première mi-temps, il n'a pas digéré la mauvaise seconde période de ses troupes.

🇫🇷 #beINLigue2 #VAFCASSE

🎙️ Olivier Dall'Oglio (@ASSEofficiel) : "Je sens qu'il y a un potentiel, qu'il faut creuser, c'est pour ça que parfois je suis moins satisfait" pic.twitter.com/1ofx8lG879 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 30, 2024

« Un peu de colère ? Oui, un peu sur la seconde mi-temps. On peut faire mieux, on doit faire mieux et il va falloir qu'on fasse mieux très rapidement ! Je sens un potentiel, qu'il faut creuser, c'est pour ça que parfois je suis moins satisfait. Mais j'ai félicité les joueurs. La seconde mi-temps a été plus laborieuse mais la victoire est belle. On laisse le minimum de choses au hasard. Parfois, on est frustrés car on peut faire mieux. Le groupe réagit bien, il est très attentif, ça c'est bien. Bien sûr qu'on a envie de marquer des buts. Il reste 8 finales, on aura des matches difficiles où on aura peut-être moins d'occasions donc il faut s'appliquer. Je sais que mes joueurs savent le faire et ça me met en colère quand ils ne le font pas. La seconde période ? La première est maîtrisée et intéressante, elle est vive, il y a les buts. La deuxième, elle est moins maîtrisée, on a perdu plus de duels, on a subi un peu plus. On s'est relâché. C'est bien qu'on soit critique par rapport à ce que l'on fait », a t-il indiqué, conscient qu'il y aura des obstacles bien plus difficiles que Valenciennes pour l'ASSE.