ASSE ‍: Les Verts s'offrent un international espoir français

Par Guillaume Conte

Saint-Etienne se montre actif sur ce mercato, et va enregistrer l'arrivée de Nathanaël Mbuku pour renforcer son attaque et vivre une meilleure deuxième partie de saison.

L’ASSE, qui reste en difficulté dans le championnat de Ligue 2, fait le ménage et a déjà laissé partir trois joueurs cet hiver (Victor Lobry, Gaëtan Charbonnier et Ahmed Sidibé. Les Verts vont toutefois pouvoir bénéficier d’un renfort en attaque. Pour remplacer Gaëtan Charbonnier, Saint-Etienne va récupérer Nathanaël Mbuku, l’ancienne pépite du Stade de Reims n’a pas réussi à s’imposer du côté d’Augsbourg, où il n’a fait qu’une seule apparition chez les pros. Une vraie claque pour un joueur qui va donc changer d’air et être prêté dans le Forez.

Un prêt sans option d’achat, qui démontre que le club allemand n’a pas totalement renoncé à sa progression. Ce passage en Ligue 2 pourra aider l’international espoirs français à retrouver de la confiance et surtout du temps de jeu, lui qui n’a disputé que trois matchs dans l’élite en deux ans. A seulement 21 ans, qui a pourtant déjà 100 rencontres de Ligue 1 au compteur, pourrait donc être un élément qui compte dans la deuxième partie de saison de l’ASSE, déjà éliminé de la Coupe de France et 11e de Ligue 2.