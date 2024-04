ASSE ‍: La Ligue 1 sinon rien, Dall'Oglio ne rigole plus

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne se déplace ce samedi après-midi à Ajaccio et ne vise que la victoire. Pour les Verts, seule la remontée en Ligue 1 est envisageable.

La saison de Ligue 2 est entrée dans sa dernière ligne droite et grâce à un come-back explosif (14 points repris au SCO), l'ASSE est désormais deuxième du classement à égalité de points avec Angers. Cette position permet à Saint-Etienne de rêver à une remontée automatique en Ligue 1 sans avoir à passer par le marathon des barrages, où tout est fait pour que le 16e de L1 se maintienne. Avant un match jamais simple en Corse, l'entraîneur stéphanois ne veut pas tergiverser, et Olivier Dall'Oglio l'a ouvertement fait savoir, si l'AS Saint-Etienne veut monter, il faut viser les sept victoires en sept matchs pour ne pas se préoccuper du classement et des autres résultats. C'est ce qu'il dit à ses joueurs et souhaite faire passer comme message auprès des supporters stéphanois.

L'AS Saint-Etienne ne rêve plus que de la Ligue 1

Le successeur de Laurent Battles ne veut pas que cette saison si atypique se termine mal pour l'ASSE. « Entre nous on ne discute pas du classement, il est affiché dans le vestiaire comme c’était le cas quand on était onzième. Le classement, il est toujours provisoire de semaines en semaines. Maintenant, on se doit d’aller au bout sinon on sera déçu. On sera déçu pas longtemps s’il y a les barrages à disputer (rires). Peut-être que dans trois journées, je dirais que finir troisième, c'est magnifique, mais maintenant, on est second, il reste sept matchs, on est ambitieux et on a envie d'y rester bien sûr », explique le technicien stéphanois qui espère entrer dans la longue histoire des Verts en ramenant l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 après deux saisons en Ligue 2. Un sacré challenge que les Girondins de Bordeaux, pour ne citer qu'eux, ne parviennent pas à réussir. Et cela passe par une victoire à Ajaccio, où évidemment on ne va pas offrir trois points comme cela à l'ASSE, le club corse n'ayant que quatre points d'avance sur la zone rouge.