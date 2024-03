ASSE ‍: Il annonce la couleur en cas de montée en Ligue 1

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

Actuellement troisième de la Ligue 2, l'AS Saint-Étienne est plus que jamais en course pour une montée en Ligue 1. Si son contrat se termine en juin prochain, Olivier Dall'Oglio annonce qu'il restera une année supplémentaire si l'objectif est atteint.

Grâce à une série de 5 victoires, ainsi qu'un match nul, l'ASSE est remontée sur le podium. Les Verts ont 7 points de retard sur le leader, Auxerre mais ont une avance confortable de 5 points de plus sur Rodez, cinquième. À neuf journées de la fin du championnat, Saint-Étienne peut croire à une montée en Ligue 1, après deux saisons passées dans l'antichambre du football français. Si le contrat d'Olivier Dall'Oglio se termine en juin 2024, le technicien français a assuré qu'une option d'un an s'activera en cas de promotion en Ligue 1. L'entraîneur de 59 ans s'est exprimé sur son avenir à l'occasion de l'émission l'Intégrale Foot sur RMC.

Olivier Dall'Oglio rêve d'entraîner l'ASSE en Ligue 1

🗨️ "Pour moi, c'est un honneur d'être à Saint-Etienne, et si on a cette chance de pouvoir remonter, ce serait un grand plaisir de pouvoir continuer avec eux quelque temps."



🗣️ Olivier Dall'Oglio, entraîneur de l'ASSE, montre son amour pour les Verts depuis son plus jeune âge. pic.twitter.com/ezyjTekbOD — RMC Sport (@RMCsport) March 24, 2024

« Pour moi c’est un honneur d’être à Saint-Étienne, et si on a cette grande chance de pouvoir remonter et si j’ai la chance de pouvoir continuer avec eux quelque temps, ça serait avec grand plaisir. Il faut qu’on continue cette série très positive. On avait besoin de faire une série pour recoller parce qu’on était un petit peu loin. Là maintenant on a recollé, il n’y a rien de fait, vraiment rien de fait. Il reste 9 matchs, c’est beaucoup et pas grand-chose non plus. Ça peut aller très très vite. On a quand même des concurrents qui sont encore devant nous, Auxerre et Angers. Puis après Laval qui est avec nous. Puis pas mal de poursuivants. Donc c’est très très serré et on ne peut pas se permettre de perdre des matchs » a assuré l'ancien coach de Dijon, qui reste mesuré dans ses propos, mais qui affirme avoir l'ambition de monter en Ligue 1 avec les Verts.