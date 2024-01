L2 ‍: Nathanaël Mbuku officiellement prêté à l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En concurrence avec Bordeaux dans ce dossier, Saint-Etienne a raflé la mise dans le dossier Nathanaël Mbuku, lequel s’est officiellement engagé avec les Verts.

Dans un communiqué publié ce dimanche soir, l’ASSE confirme la signature de l’ancien attaquant du Stae de Reims en provenance d’Augsbourg sous la forme d’un prêt de six moi sans option d’achat. « Je suis ravi de rejoindre l'ASSE. J'ai déjà joué à Geoffroy-Guichard, mais j'ai désormais hâte de jouer pour Geoffroy-Guichard. J'arrive avec mes qualités de vitesse, de percussion, de dribble, mais aussi avec un bon état d'esprit » a indiqué le joueur sur le site officiel des Verts. Cette signature ravie l’entraîneur stéphanois Olivier Dall’Oglio, qui réclamait un joueur offensif lors de ce mercato hivernal. « Je suis très content de l'arrivée de Nathanaël. C'est un garçon qui est très motivé à l'idée de nous rejoindre. Il a les qualités ! C'est un profil qui va nous faire du bien dans les couloirs, d'autant plus qu'il a la polyvalence nécessaire pour évoluer des deux côtés » a lancé l’ex entraîneur de Brest et de Montpellier, qui va pouvoir incorporer un joueur prometteur et rodé au plus haut niveau français à l’ASSE.