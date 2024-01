L'ASSE condamnée, Stéphane Ruffier attend son chèque

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

En décidant de licencier pour faute grave Stéphane Ruffier il y a trois ans, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne savaient qu'il y avait un risque de perdre devant un tribunal. Et c'est le cas.

Le Conseil de Prud'hommes de Saint-Étienne a pris son temps, mais ce lundi l'heure du jugement a sonné dans l'affaire qui opposait l'ancien gardien de but des Verts et l'ASSE. Stéphane Ruffier avait évidemment contesté son limogeage pour faute grave en 2021, et la justice du travail lui a donné raison. Cependant, le joueur, désormais à la retraite, n'a pas obtenu les 7 millions d'euros qu'il réclamait, le coût total des condamnations pour l'AS Saint-Etienne dans ce dossier étant de 852 951,31 euros. Les deux parties peuvent à présent faire appel de cette décision, ce qui repousserait de plusieurs mois une nouvelle décision dans ce dossier. Pour l'instant, aucun des deux camps n'a communiqué suite à ce jugement.