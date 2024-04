Christophe Galtier se prend un tacle venu de Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

Révélé au RC Lens, au début des années 2000, Benoît Assou-Ekotto va ensuite faire une grande partie de sa carrière en Premier League, à Tottenham, avant de retourner en Ligue 1, à l'ASSE, où il va côtoyer Christophe Galtier, avec qui il ne garde pas du tout un bon souvenir.

Si Christophe Galtier a globalement laissé un bon souvenir à l'ASSE, où il a remporté notamment une Coupe de la Ligue et a installé régulièrement le club du Forez en Coupe d'Europe, l'entraîneur français n'a pas fait complètement l'unanimité chez les Verts. Notamment auprès de Benoît Assou-Ekotto. Le latéral gauche a disputé une saison à Saint-Étienne, sous les ordres de Galtier, en 2015/2016. Une expérience plus que mitigée pour l'ancien international camerounais (23 sélections) qui a raconté sa relation tumultueuse avec Christophe Galtier à l'occasion de l’émission Carton jaune avec Julian Palmieri.

« J’arrive à Saint-Étienne, ça fait un an que je n’ai pas joué. Le retour en France, c’était dur footballistiquement. Je devais prolonger et je ne signe pas. Et c’est là où je ne suis pas surpris parce que je connais ce milieu et je n’ai pas un attachement de folie. Christophe Galtier, à la fin de saison, me dit : "tu fais quoi l’année prochaine". Je lui dis : "je ne sais pas, si vous avez envie de parler, je vous écoute, si vous n’avez pas envie, je m’en vais". Il me dit : "on a envie de te garder". Je dis : "ok cool". Ils commencent à discuter, contrat et tout. Mon agent me dit : "je vais être honnête avec toi, ça fait 3 jours qu’ils ne me répondent pas". Je lui demande le numéro du président Romeyer. Je lui envoie un texto en disant en gros "vous êtes des sal… Appelle-moi. »

Assou-Ekotto balance Galtier et l'ASSE

Tu veux savoir pourquoi #benoitassouekotto n’a jamais signé à #arsenal ? 😳



La réponse est dans mon émission #cartonjaune 🟨



Le replay est disponible ici : 👉🏼https://t.co/G0moFlMwWS pic.twitter.com/BMhCO4DSxe — 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐢𝐞𝐫𝐢 (@jpalmieri_15) March 29, 2024

« Et le mec m’a répondu tout de suite alors que mon agent essayait de le joindre depuis 3, 4 ou 5 jours. Il m’a dit : "je suis au courant de rien, on fait une réunion mercredi". Donc on est parti à leur réunion, et le fils adoptif de Galtier, avait un arrière gauche, que je ne connaissais pas, Cheikh Mbengue, qui était à Rennes. Il a dit à son père : "papa j’ai un arrière gauche" et Galtier a plus donné de nouvelles. Galtier m’a répondu peut-être six mois après en me disant que je devais le remercier. Mais Galette, ce n’est pas comme si j’avais 19 ans, et que tu me sortais du centre de formation pour jouer à l’ASSE » a ajouté Benoît Assou-Ekotto qui balance sur Christophe Galtier et qui garde un souvenir assez mauvais de son passage à Saint-Étienne.