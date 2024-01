Officiel ‍: Irvin Cardona signe à l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Brillant à Brest et transféré ensuite à Augsburg, Irvin Cardona revient en France. Il vient d’être prêté six mois à l’AS Saint-Etienne et renforcera l’attaque des Verts pour les prochaines échéances. Un prêt sans option d’achat pour l’attaquant de 26 ans. « Je suis très content de signer ici, le projet de Saint-Étienne est top et l’ASSE est un club mythique. Aujourd’hui, l’équipe et le club ont cette envie de revenir dans l’élite et moi, je suis très déterminé. J’ai envie de marquer des buts et d’aider cette équipe qui n’a pas sa place en Ligue 2 », a déclaré Irvin Cardona au site de l’ASSE.