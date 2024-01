Vente ASSE ‍: Caïazzo et Romeyer en plein rêve

Dans : ASSE.

Ces derniers temps, plusieurs clubs français sont annoncés en vente, comme Toulouse, Bordeaux ou même l'AS Monaco. L'AS Saint-Étienne ne parvient toujours pas à trouver de nouveaux actionnaires malgré plusieurs négociations.

Officieusement en vente depuis 2018, l'ASSE a du mal à trouver un nouvel acheteur. La descente en Ligue 2 n'a probablement pas aidé dans ce sens. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo possèdent toujours le club stéphanois, au grand dam des supporters des Verts qui réclament un changement drastique. Le duo qui dirige Saint-Étienne est ouvert à une vente mais pas à n'importe quel prix. À l'occasion de l'émission l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo s'est exprimé sur la vente du mythique club français. Le consultant affirme que les dirigeants de l'AS Saint-Étienne exigent au moins 25 à 30 millions d'euros pour céder le club, alors que les propositions faites jusqu'à aujourd'hui sont bien inférieures à cette somme.

Le duo Romeyer/Caiazzo très gourmand

« À Saint-Étienne, il y a eu encore récemment des mouvements et des gens prêts à mettre 12 millions d’euros, mais Romeyer et Caiazzo ne veulent pas en entendre parler. Ils sont encore persuadés qu’ils peuvent en tirer 25-30. Mais, oui, des gens tournaient récemment autour pour 12 millions d'euros, le club vaut ça aujourd’hui. Ils ne veulent pas en entendre parler » a affirmé Daniel Riolo qui confirme que le club forézien a bel et bien reçu des propositions de rachat, mais pour le moment, elles sont toutes refusées. Actuellement, Saint-Étienne semble être encore loin d'une vente, tant que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo négocieront pour obtenir 25 à 30 millions d'euros. Le club ne cesse de perdre de la valeur et les supporters n'ont plus de patience. L'ASSE est seulement 11e en Ligue 2 et se dirige vers une troisième saison consécutive dans l'antichambre du football français.