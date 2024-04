ASSE-Bordeaux ‍: L'incroyable ruée sur les tickets

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le championnat de Ligue 2 aura droit à une énorme affiche puisque l'ASSE recevra les Girondins de Bordeaux le 20 avril prochain. Compte tenu du classement, l'engouement a été colossal.

C'est une rencontre qui faisait les grandes heures de la Ligue 1 il y a peu de temps, mais les deux formations étant retombées en Ligue 2, forcément, il n'y avait plus autant d'attente pour assister au match entre Saint-Etienne et Bordeaux. Mais dorévanant, les Verts sont deuxièmes de L2 et peuvent remonter directement en fin de saison s'ils continuent à enchaîner les victoires. Alors, au moment où l'AS Saint-Etienne a mis en vente ce mercredi les places pour le ASSE-Bordeaux du samedi 20 avril prochain (19h), le Peuple Vert était au rendez-vous. En quelques heures, les places en vente se sont toutes arrachées, ce qui assure un stade Geoffroy-Guichard sold out pour ce choc, et donc la présence de 35.000 spectateurs pour une rencontre de Ligue 2, ce qui n'est pas anecdotique puisque c'est la troisième fois pour l'AS Saint-Etienne.

Le Chaudron est à guichets fermés pour #ASSEFCGB ! 💚 pic.twitter.com/gAeKVTAwD1 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 10, 2024

Reste tout de même à savoir si les fans bordelais seront autorisés pour ce déplacement, même si leur entente avec les supporters stéphanois est légendaire. Car désormais, les autorités craignent surtout des bagarres entre les membres des Ultramarines et les North Gate, lesquels se sont affrontés à proximité du Matmut Atlantique lors du dernier match à domicile. Cela avait incité les autorités à interdire le déplacement de ces groupes samedi dernier à Caen. Pour l'instant, aucune décision n'a été officialisée, mais quoi qu'il en soit, cette affiche de la 33e journée du championnat de Ligue 2 fera le plein d'un Chaudron qui sent le parfum de la Ligue 1 qui flotte dans l'air.