Le plan anti-marée verte à Paris fait polémique

Pour la réception de l’AS Saint-Etienne samedi en Ligue 2, le Paris FC, qui offre les places aux spectateurs lors de ses matchs à domicile, craignait la venue de nombreux supporters stéphanois. Le club francilien s’est donc protégé à sa manière, au risque d’agacer les fans des Verts.

Toujours aussi populaire malgré sa situation sportive, l’AS Saint-Etienne attire les foules en Ligue 2. Les Verts peuvent compter sur le soutien de nombreux supporters en France, et notamment en région parisienne où les hommes d’Olivier Dall’Oglio se déplaceront samedi. Le club stéphanois viendra y affronter le Paris FC qui ne cache pas ses craintes avant cette rencontre. La formation francilienne avait décidé à l’automne dernier d’offrir les places aux spectateurs lors de ses matchs à domicile. D’où la possibilité pour les fidèles stéphanois de venir en nombre ce week-end.

La stratégie du PFC

Seulement voilà, les supporters de l’AS Saint-Etienne ont constaté avec agacement l’ouverture tardive de la billetterie au grand public. La distribution a seulement été lancée mardi pour éviter tout risque de marée verte. Une stratégie parfaitement assumée par Arnaud Campanella, le secrétaire général du Paris FC, également responsable de l'organisation des matchs, de la sûreté et de la sécurité.

« On a ouvert la billetterie en trois étapes, a confié le dirigeant du PFC à L’Equipe. En premier pour ceux qui s'étaient abonnés avant la gratuité, avec un maximum de quatre places par personne. Puis on a donné accès aux personnes qui sont venues au moins une fois cette saison avec une dotation de trois billets par individu, et enfin le grand public. Sachant qu'on n'ouvre pas toutes les places encore libres d'un coup mais bloc par bloc jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ce qui devrait vraisemblablement être le cas vendredi soir. »

A cause de ce système, les supporters stéphanois craignent de voir leurs homologues parisiens réserver des places sans intention de se rendre au stade, et juste afin de bloquer les adversaires. « On a demandé à nos supporters de ne prendre que les places dont ils avaient besoin, a répondu Arnaud Campanella. On souhaitait privilégier les personnes qui ont affiché leur soutien cette saison et on est quasi certains, vu l'affiche, que les gens se déplaceront. » En cas de victoire, le Paris FC pourrait se relancer dans la course à la montée.