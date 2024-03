L'ASSE de retour en Ligue 1, il dévoile son plan

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Avant de recevoir le leader auxerrois, l'AS Saint-Etienne a retrouvé de vraies ambitions en Ligue 2. Le retour en Ligue 1 n'est plus un sujet tabou.

C'est une affiche au parfum forcément spécial, puisque c'est l'AJ Auxerre qui avait envoyé les Verts en Ligue 2 il y a trois ans après une séance de tirs au but étouffante, mais ce samedi les deux clubs historiques du foot français se retrouveront dans un match important pour la montée en Ligue 1. Leader du championnat, les Bourguignons se déplaceront dans un stade Geoffroy-Guichard comble avec le secret espoir de faire un pas de plus vers le titre et l'un des deux tickets pour l'accession directe. Du côté de l'AS Saint-Etienne, dont les performances ont été chaotiques cette saison, cela va beaucoup mieux depuis la venue d'Olivier Dall'Oglio sur le banc, mais surtout un mercato d'hiver très offensif.

L'ASSE ne doit plus traîner en route

🎙️ Olivier Dall'Oglio : "C’est un match important. Le public ne s’y trompe pas. Mais pour que ce soit une fête, il faudra être à 100%. (...) Auxerre, c’est le leader. Ils sont très réguliers. Pour les embêter, il faudra être solides défensivement. On devra aussi s’améliorer sur… pic.twitter.com/PKqXtOn1pM — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 7, 2024

Désormais quatrième de Ligue 2 à dix points d'Auxerre et à sept points du SCO, Sainté pense pouvoir décrocher un billet pour la Ligue 1 sans passer par les barrages. Mais le technicien de l'ASSE le reconnaît, il n'y a plus de droit à l'erreur. « La première place, je pense que ce sera difficile, je vois Auxerre vraiment au-dessus du lot cette saison mais pour la seconde tout est encore réalisable même si nous sommes sur la fin du championnat. Tout dépendra de notre parcours, si on reste dans ce que nous faisons de très bien, si on est solides derrière et efficaces devant tout en prenant des points régulièrement, alors, on peut prétendre à disputer cette seconde place. Maintenant, si elle ne se présente pas avec des équipes qui gardent le rythme devant nous et bien, il faudra être prêts à jouer les barrages », prévient Dall'Oglio avant ce grand rendez-vous programmé samedi après-midi (15h sur BeinSports).