Vente ASSE ‍: Saint-Etienne est déclaré invendable

Cela fait des années qu’une vente de l’ASSE est évoquée mais force est de constater que rien n’avance et que le duo très critiqué composé de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer est toujours en place.

Le feuilleton médiatique n’est pas comparable à la vente de l’OM et pourtant, l’ASSE est aussi un club qui pourrait changer de propriétaire dans les années à venir. Cela fait des mois que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis le club forézien en vente sans que cela n’aboutisse pour le moment. Chez les supporters, on regrette que cela tarde autant et on aimerait que les deux hommes revoient leurs prétentions financières à la baisse afin de faire aboutir une vente de l’ASSE à un nouveau propriétaire au plus vite. Mais cela n’est pas près d’arriver selon Jean-Michel Larqué, légende vivante de Saint-Etienne qui a évoqué ce sujet dans une interview accordée au Quotidien du Sport.

« On a coutume de dire que la situation du club est due aux présidents Romeyer et Caïazzo qui ne veulent pas vendre ? Mais il n'y a pas d’acheteur ! Peut-être aussi que les propriétaires mettent la barre trop haut pour vendre ? Il y a peut-être un peu de ça, mais surtout, aujourd’hui, le club est surdimensionné pour un club de Ligue 2. Rendez-vous compte : à Saint-Etienne, il y a 300 salaires à sortir chaque mois. A Brest, en Ligue 1, ils sont à 117. Les investisseurs, si c’est pour aller aux Prud’hommes pour 150 suppressions d’emplois, ça les refroidit » a lancé Jean-Michel Larqué, pour qui la structure du club avec autant d’employés pour une équipe qui évolue en Ligue 2 refroidit automatiquement les potentiels acheteurs. Il y a en effet de quoi s’interroger sur ce point lorsque l’on est investisseur et que l’on s’intéresse à Saint-Etienne. Nul doute que ce sera à Bernard Caïazzo et à Roland Romeyer de régler ce point s’ils espèrent un jour trouver un solide investisseur pour reprendre l’ASSE.